¿Quién se podría imaginar que hace un par de meses hubiera personas dispuestas a llevar huevo de contrabando de México a los Estados Unidos? El huevo se volvió un producto escaso en los Estados Unidos como consecuencia de la peor crisis de gripe aviar que ha matado a decenas de millones de aves y esto pone en contexto la falta de sentido que tiene nuestro sistema alimentario actual. No necesitamos del huevo para estar bien alimentados, la culinaria vegetal ha probado que se pueden utilizar otros ingredientes de origen vegetal para que nuestra cocina siga produciendo comida deliciosa sin necesidad de pagar mucho más y sin toda la crueldad que representa la producción de huevos.

Evitar otra pandemia: La gripe aviar es una enfermedad viral altamente infecciosa que afecta a las aves y a los seres humanos. El virus que causa la gripe aviar es capaz de mutar y adaptarse para infectar a nuevos huéspedes, es por ello que es considerado una potencial amenaza. Es importante notar que no todas las cepas de la gripe aviar son capaces de infectar a los mamíferos, sin embargo, cuando el virus brinca a otra especie, potencialmente se puede adaptar y expandir a otras poblaciones.

La operación de las granjas intensivas de pollos o gallinas implica concentrar a un número gigante de aves muy cerca una de otra, esta cercanía incrementa la probabilidad de la transmisión de enfermedades como la gripe aviar. También facilita la evolución de nuevas cepas de virus que pueden hacerse más virales y que potencialmente podrían transmitirse más fácilmente a los seres humanos. El estrés al que someten las aves en este tipo de lugares debilita su sistema inmune haciéndolas más susceptibles a una infección e incrementando su potencial de contagio.

Por salud: Cuando comemos huevo o cuando nos alimentamos de otras fuentes con colesterol potenciamos los efectos nocivos de las grasas saturadas. Esto es, si comemos salchichas de cerdo con tocino y huevo, el huevo potencia aún más el riesgo de que los triglicéridos y el colesterol sanguíneo se disparen.

En los Estados Unidos, la organización American Heart Association recomienda un huevo diario pero si y sólo si éste huevo es la única fuente de colesterol. Es decir, no tenemos que consumir un huevo diario, sino que podríamos consumir un huevo diario si y sólo si no comemos tocino, carne o salchichas además del huevo. En México, nuestra dieta altamente occidentalizada que incluye productos de origen animal altamente procesados, aunado a que somos el primer consumidor de huevo per cápita en el mundo pinta un panorama poco alentador para la salud de los mexicanos. En el 2021, cerca de 220 mil mexicanos fallecieron por enfermedades cardiovasculares. No es de gratis que en el 2019 fuimos el tercer lugar en mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. Entonces, si no quieres ser parte de la estadística, ¡no consumas huevo! Hay otras fuentes de origen vegetal que pueden darte los nutrientes y los sabores a los que estamos acostumbrados en México.

Por las gallinas: La industria que explota a las gallinas no duda en tergiversar la realidad y hacernos creer que estos animales no piensan ni sienten, ya que así las conciencias de quienes consumen huevos sienten que no existe ningún tipo de consecuencia de sus decisiones. Sin embargo, hay estudios que indican que las gallinas son inteligentes y no sólo son sintientes, sino que se observa en ellas capacidades propias de los seres humanos. Las gallinas que tienen la suerte de vivir en un santuario y que reaprenden que los humanos no somos una amenaza acuden para pedir caricias. En estos lugares hay gallinas que andan juntas con otras o que crearon lazos de amistad con otros animales de distinta especie.

Por otra parte, las gallinas en las granjas están en situaciones de alto estrés y con miedo de ser lastimadas. Entre las prácticas comunes de la industria de producción de huevo se encuentra el uso de jaulas para el confinamiento intensivo. El equivalente a una hoja tamaño carta es el espacio que tendrán por sus casi 2 años de vida, el espacio es tan pequeño que no pueden abrir sus alas ni darse baños de tierra porque están paradas en el alambre de las jaulas. Estas condiciones les generan estrés y para evitar los problemas derivados de ello, los productores de huevo mutilan a las gallinas con el corte de pico para evitar el picoteo entre ellas. El pico de las gallinas tiene muchas terminales nerviosas, por lo que este procedimiento es sumamente doloroso, si no se hace bien, las deja imposibilitadas para que se alimenten o tomen agua.

Ayuda a las gallinas: Disminuye tu consumo de huevo o déjalo fuera de tu plato por completo. No es necesario comerlo para una ingesta de proteína barata y de buena calidad al alcance de tu mano. ¡En The Humane League te ayudamos! También puedes unirte a nuestra comunidad de Creadores de cambio para que las corporaciones eliminen una de las peores prácticas de la producción de huevo: el uso de jaulas. Juntos, haremos un cambio por los animales.