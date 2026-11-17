La Constitución no ha cambiado, pero sí la interpretación de las reglas para asignar diputaciones. El Consejo General del INE tiene la oportunidad de evitar que las coaliciones vuelvan a distorsionar la voluntad ciudadana y la representación en el Congreso

El Consejo General del INE deberá emitir próximamente lineamientos para que los partidos políticos registren alianzas y coaliciones en los distritos electorales. Es una discusión de la mayor importancia porque pone sobre la mesa la posibilidad no sólo de darle claridad a las reglas del juego democrático, sino de generar las condiciones normativas para evitar la grotesca sobrerrepresentación que hoy padecemos.

La alianza democrática para la observación electoral ha elaborado un par de acuerdos para evitar que ello se repita y ha sostenido reuniones de trabajo con funcionarios electorales y partidos políticos para explicar sus puntos.

Lo primero que hay que decir es que el Artículo 54 de la Constitución que le da base a la asignación de diputados de representación proporcional no ha sido modificado, y lo que sí ha variado es la manera de interpretarlo. Es falso pues que la actual asignación era inevitable, ha habido interpretaciones más justas, más apegadas al espíritu de la norma que no es otro sino atemperar la sobrerrepresentación y que la voluntad ciudadana expresada en los votos se traduzca en una correcta integración de la Cámara de Diputados.

Recordemos lo que ocurrió en 2024, Morena y sus aliados obtuvieron el 54.7 por ciento de los votos en las urnas y disponen del 73 por ciento de los escaños; visto a la inversa, el conjunto de la oposición obtuvo el 45.3 por ciento y solo tiene el 27 por ciento de la cámara.