El Consejo General del INE deberá emitir próximamente lineamientos para que los partidos políticos registren alianzas y coaliciones en los distritos electorales. Es una discusión de la mayor importancia porque pone sobre la mesa la posibilidad no sólo de darle claridad a las reglas del juego democrático, sino de generar las condiciones normativas para evitar la grotesca sobrerrepresentación que hoy padecemos.
La alianza democrática para la observación electoral ha elaborado un par de acuerdos para evitar que ello se repita y ha sostenido reuniones de trabajo con funcionarios electorales y partidos políticos para explicar sus puntos.
Lo primero que hay que decir es que el Artículo 54 de la Constitución que le da base a la asignación de diputados de representación proporcional no ha sido modificado, y lo que sí ha variado es la manera de interpretarlo. Es falso pues que la actual asignación era inevitable, ha habido interpretaciones más justas, más apegadas al espíritu de la norma que no es otro sino atemperar la sobrerrepresentación y que la voluntad ciudadana expresada en los votos se traduzca en una correcta integración de la Cámara de Diputados.
Recordemos lo que ocurrió en 2024, Morena y sus aliados obtuvieron el 54.7 por ciento de los votos en las urnas y disponen del 73 por ciento de los escaños; visto a la inversa, el conjunto de la oposición obtuvo el 45.3 por ciento y solo tiene el 27 por ciento de la cámara.
Ahora bien, si observamos cómo esa lectura de la norma distorsiona la correlación de fuerzas al interior de la Cámara lo que tenemos es que Morena, con poco más del 40 por ciento de la votación, tiene un poco más de la mitad de los diputados; el PAN, con casi 17 por ciento de los votos, tiene 13.8 por ciento de las curules; el PRI, tercer partido más votado (11.1 por ciento), es la quinta fuerza política en la cámara (7.4 por ciento); MC, con el 10.9 por ciento de los votos, tiene la bancada más pequeña (5.8 por ciento); en cambio, el PVEM, siendo la quinta fuerza electoral, tiene la tercera bancada en importancia y el PT, el partido menos votado de todos, es la cuarta fuerza política.
La distorsión es evidente y las consecuencias han sido desastrosas para la república. Como lo ha demostrado la alianza democrática, hay otras interpretaciones posibles que le cierren el paso a la distorsión de la voluntad popular. La más simple es que a las coaliciones se les trate como partidos, pero hay otras maneras.
Bien haría el Consejo General en darle certeza a la contienda mediante la emisión de lineamientos que puedan anticipar con claridad, desde ahora, cuáles van a ser las reglas para la asignación de candidatos. Ojalá tampoco suceda lo que en las recientes elecciones en que la Secretaría de Gobernación fue la instancia que nos enteró cómo se iba a integrar el Poder Legislativo. Bueno sería que la llamada herradura de la democracia recuperara ese rol y lo hiciera, además, con la interpretación más justa, con aquella que respete más la voluntad ciudadana.