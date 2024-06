A Fernández Noroña, lo engañaron, le mintieron y lo traicionaron, los que presumen ser adalides de la rectitud.

Hoy bajamos la cortina del primer semestre del año 2024, el que por cierto, ha estado muy batido, especialmente por la realización de un muy amplio proceso electoral, del que, a nivel federal, resultó electa la que será la primera Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum; claro, sin dejar de considerar, otros eventos como el eclipse en abril, y en los últimos días, el impacto que tuvo entre los lectores de revistas de corazón, la revelación de la sorpresiva relación amorosa entre Ángela Aguilar y el birriondo del Christian Nodal.

Por supuesto, el triunfo de la morenista científica ha acaparado cientos de notas en los espacios informativos, pero en esta última semana le ha competido el reclamo del capitalino José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña al Presidente de la República, por no respetar, según su apreciación, los acuerdos tomados previo a la selección de la persona que sería togada como candidata presidencial por Morena y sus partidos aliados, mediante una encuesta en la que fueron admitidos no solo gente de Morena, sino también, interesados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista.

Se llegó a un final feliz, con el triunfo de la hoy Presidenta electa y todo, aparentemente bien, hasta que llegó el momento de la repartición de los gananciales electorales, una vez concluido el proceso electoral con el arrollador triunfo de la triada Morena-PT-Verde Ecologista. Sin embargo, el siempre protagónico sociólogo José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ha externado su desacuerdo en la distribución de posiciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, instrumentado por el propio Presidente de la República; reparto en el que se dejó fuera al licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien se destaca por su agresiva habilidad verbal para polemizar, y también, claro, por su presumida convicción de izquierda, con gustos burgueses, como su debilidad por los automóviles de alta gama, como la camioneta Volvo que conduce y por tomar vacaciones en destinos europeos y estadounidenses.

Gerardo Fernández Noroña, quien actualmente tiene 64 años de edad, cuenta con una larga carrera política partidista, la cual, inició a sus 24 años de edad, militando en el Partido Mexicano Socialista, bajo cuya bandera participó como candidato externo en los comicios de 1988, sin obtener resultados significativos, lo cual no fue obstáculo para que continuara su carrera, pasando por el PRD hasta llegar al Partido del Trabajo y a protagonizar fuertes protestas contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y ante quien se le atraviese, aunque no creo que la inconformidad que hoy manifiesta con Morena y López Obrador, escale los niveles de las expresiones que tuvo contra los ex presidentes citados.

Desde mis pocas entendederas, creo que en este nuevo caso de inconformidad protagonizado por Fernández Noroña le asiste la razón, ya que, si le permitieron participar en la contienda interna para elegir al candidato de la triada encabezada por Morena, debe también ser receptor de los beneficios prometidos para los participantes, ofertados por el propio líder moral de dicho partido, es decir, del Presidente de la República.

A Fernández Noroña, lo engañaron, le mintieron y lo traicionaron, los que presumen ser adalides de la rectitud. ¡Buenos días!