El pasado sábado 21 de noviembre, quienes fueron a Plaza Cuatro Ríos a probar lo que se cocinaba en las parrillas ayudaron al Banco de Alimentos de Culiacán desde que compraron su pulsera.

Así funcionó la primera edición de A Fuego Alto, el festival que organizó la Canirac Culiacán. En la plaza hubo varios negocios de comida, cerveza artesanal y música en vivo.

Las familias pudieron pasar la tarde juntas y conocer, en una sola visita, la cocina de distintos negocios de nuestra ciudad.

¿De dónde salió la idea de A Fuego Alto? La Canirac quiso darle al público la oportunidad de conocer mejor a la gente que cocina en Culiacán.

En una ciudad con tantos lugares para comer, es curioso lo fácil que resulta volver siempre a los mismos.

El festival ofreció otra manera de escoger. En lugar de decidir desde casa a qué restaurante ir, se podía llegar a la plaza, recorrer los puestos y ver qué se antojaba.

Un negocio que apenas empezaba tenía así la oportunidad de darle de comer a alguien que quizá nunca había oído su nombre.

La parrilla le dio forma al encuentro. La propuesta original contempló seis espacios para cocinar a las brasas y reunió en la convocatoria a chefs con trayectoria y a jóvenes que buscaban dar a conocer sus platillos.

También se convocó a cervecerías artesanales de la región. Para que las familias pudieran probar distintas opciones, los organizadores fijaron un precio máximo de 120 pesos por platillo y los menores de edad entraron gratis.

La causa social formó parte del festival desde que se empezó a organizar. Canirac, en alianza con la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, eligió al Banco de Alimentos de Culiacán como beneficiario de esta primera edición.

La pulsera costó 99 pesos por adulto y la cámara destinó al Banco el total de la venta de entradas. La comida y la bebida se compraron directamente en cada puesto.

Ese detalle permitió que el evento cumpliera sus dos propósitos. Con su entrada, los asistentes apoyaron a las familias que atendemos y, con su consumo, respaldaron a los negocios que estuvieron ahí.

En un momento tan difícil para Sinaloa, organizar un encuentro así tuvo un valor especial para Culiacán. La inseguridad y las dificultades económicas también han golpeado al sector restaurantero.

Por eso merece reconocimiento que la iniciativa haya venido de los propios restauranteros. Con todo lo que implicó para ellos sacar adelante sus negocios, se dieron tiempo para convocar a sus colegas, abrirles un lugar a cocineros más jóvenes y organizar una tarde de convivencia para la ciudad.

Además, tuvieron presentes a las familias para las que conseguir alimento sigue siendo una preocupación diaria.

Desde el Banco de Alimentos de Culiacán agradecemos a la Canirac y, en particular, a su presidenta, Karla Fernanda García, por encabezar este esfuerzo y elegir nuestra causa.

Gracias a todas las empresas y patrocinadores que se sumaron, a Plaza Cuatro Ríos por recibir el festival y a la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa por acompañar la iniciativa.

Nuestro agradecimiento también a quienes cocinaron, atendieron los puestos, sirvieron las bebidas y pusieron la música.

Y, desde luego, a cada persona que compró su pulsera y decidió pasar parte de su sábado con nosotros.

Canirac planteó que A Fuego Alto pudiera celebrarse cada año. Ojalá que esta primera edición abra espacio para que más cocineros de Culiacán se den a conocer y para que más familias disfruten de lo que se prepara aquí.

Desde el Banco extendemos la invitación a otros gremios, empresas y organizaciones para que impulsen encuentros en beneficio de nuestra causa.

Hoy necesitamos más apoyo para seguir llevando alimento a quienes lo necesitan.

Este sábado, la ayuda vino de la gente que encendió las parrillas en Cuatro Ríos y de las familias que respondieron a su invitación. A todos ellos, muchas gracias.