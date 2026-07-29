A la búsqueda de la felicidad

Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad

En la columna anterior preguntamos sobre cuál es el camino que conduce a la felicidad. En otras ocasiones hemos comentado el mensaje de la película “En busca de la felicidad”, que protagonizó Will Smith acompañado de su pequeño hijo, Jaden Christopher Syre Smith.

Will encarna la historia de un personaje real, Chris Gardner, quien aparece brevemente en una de las escenas finales del filme, perdido entre la muchedumbre. Está casado con Linda, quien trabaja en una lavandería, y tienen constantes problemas, pleitos e incomprensiones debido a su precaria situación económica.

Will se dedica a vender aparatos o escáneres de radiografía que nadie cree ya utilizar, por lo que trata de superarse y estudiar para convertirse en agente de bolsa. Linda no comprende a su esposo y los abandona a él y a su hijo.

Will y su hijo son echados del departamento por incapacidad de pago, por lo que pernoctan en centros de apoyo asistencial, terminales de autobuses, sanitarios o cualquier otro sitio que les permita descansar un poco.

Resalta el papel de padre de padre amoroso y comprensivo, que vela incondicional y cariñosamente por su hijo. Lo que más trata de reforzar es la autoestima y dignidad del niño: “Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo, te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto”.

El sacrificio de WIll valió la pena, pues logró el empleo de agente de bolsa. Una vez logrado el objetivo, se escucha una voz en off: “Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad”.

La felicidad es interior, no exterior.

¿Lucho por mi ideal?