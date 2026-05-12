A la espera de datos de inflación

El peso mexicano no pudo sostener el avance de los últimos días frente al dólar, en medio de un clima de mayor incertidumbre por nuevos desacuerdos entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en Medio Oriente.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y Europa y positiva en América. El mercado de valores de Estados Unidos concluyó de forma ligeramente positiva la primera jornada de la semana, pese a la mayor incertidumbre sobre el futuro de Medio Oriente. Aunque durante la sesión llegaron a cotizar a la baja, el Nasdaq y el SP500 renovaron máximos históricos por sexta ocasión en los últimos ocho días. El Dow Jones está a menos de un punto porcentual de intentar perforar el propio, lo que no sucede desde febrero.

En medio de negociaciones estancadas, pero con esfuerzos continuos por alcanzar una resolución de corto plazo en el conflicto en Medio Oriente, la atención de los mercados se ha desplazado hacia los sólidos resultados corporativos y el creciente entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. Esto ha respaldado un rally en los mercados accionarios de Estados Unidos, con el SP500 y el Nasdaq cerrando la semana en máximos históricos.

Al mismo tiempo, los recientes datos del mercado laboral mostraron una resiliencia continua, reforzando el argumento a favor de una pausa en la flexibilización de la política monetaria debido a las persistentes presiones inflacionarias. En este contexto, los datos de inflación de esta semana serán clave para determinar la trayectoria futura de la política monetaria, aumentando la posibilidad de una postura más restrictiva.

Ayer, los inversionistas incorporaron que Estados Unidos consideró como inaceptable la última propuesta enviada por Irán para terminar con la guerra en Medio Oriente, una situación que revive los temores de la prolongación del conflicto y que amenaza con mantener las interrupciones en los mercados energéticos globales. El mercado también está a la expectativa de algunos datos que serán revelados los siguientes días, entre los que destacan la inflación al consumidor y los precios al productor, además de las ventas minoristas y la producción industrial.

En México, el mercado bursátil de México sostuvo el tono positivo al cierre de los intercambios del lunes, tras conocer algunas actualizaciones locales e internacionales. El FTSE Biva marcó su mejor nivel en nueve semanas, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores quedó con su puntaje más alto en un mes. Ambos vienen de su primera semana positiva de las últimas cuatro.

Los inversionistas tomaron en cuenta que la producción y exportación de vehículos ligeros en México subieron durante abril. Particularmente los envíos al exterior presentaron su segunda mayor alza en dos años. Además, el Gobierno de México y la Unión Europea acordaron los términos de un par de acuerdos en materia comercial, en línea con la estrategia para diversificar el comercio externo en un entorno más restrictivo para las exportaciones y las importaciones.

Las alzas permanecieron pese a que se desvanecieron las esperanzas de paz en Medio Oriente, luego que Estados Unidos calificara de inaceptable la contrapropuesta de Irán para el término del conflicto. Además, esta semana sucederá una programada reunión entre China y Estados Unidos, donde además de temas comerciales, podrían hablarse inversiones y el futuro de la inteligencia artificial.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios del crudo subieron ayer, ante el estancamiento en las negociaciones entre la Unión Americana e Irán, tras el rechazo del Presidente Trump a la propuesta de paz iraní. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en junio cerró con un alza de 15 centavos para colocarse en 98.22 dólares por barril, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del norte, para entrega en julio subió 20 centavos para marcar 104.41 dólares por barril. En general, el crudo cotiza en estos niveles impulsado por tensiones geopolíticas y el temor a la inflación.

Según algunos analistas, los principales dos factores que afectaron al precio del crudo son el rechazo de Estados Unidos a la respuesta de Irán sobre una propuesta de paz mantiene el riesgo de interrupciones en el suministro y la persistencia de dudas sobre la recuperación de los flujos en el Estrecho de Ormuz (afectando alrededor del 20 por ciento del crudo mundial).

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano no pudo sostener el avance de los últimos días frente al dólar, en medio de un clima de mayor incertidumbre por nuevos desacuerdos entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en Medio Oriente. De acuerdo con los registros del Banco de México, el tipo de cambio interbancario cerró ayer en 17.20 pesos por dólar, lo que equivale a una depreciación de poco más de medio centavo respecto al cierre previo del viernes. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, tuvo un avance modesto y se posicionó en 97.92 unidades.

Los inversores incorporaron los comentarios del Presidente Trump, quien rechazó la última oferta de Teherán para terminar la guerra en Medio Oriente, calificándola como “totalmente inaceptable”. Washington envió una propuesta inicial para detener las hostilidades que tardó diez días en ser respondida; la contraoferta iraní subrayó la importancia de terminar la guerra en todos los frentes y levantar las sanciones contra su gobierno, misma que no fue del agrado del mandatario yanqui, quien dijo que el acuerdo de alto el fuego entre ambas naciones, vigente desde hace un mes, ahora estaba en “cuidados intensivos”. El Presidente iraní, Masoud Pezeshkian, replicó que la República Islámica no se inclinará ante su enemigo y que una negociación no equivalía a “rendición o retroceso”. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.