Son muchos los compositores de música que nos abren las puertas del cielo con sus prodigiosas y sensibles creaciones, pero queremos referirnos de manera especial a Franz Schubert, de quien Igor Stravinsky expresó: ‘Entre los compositores, él es el que más a menudo abre las puertas del cielo’.

“A las puertas del cielo” (A las puertas del Sol, en el original italiano) es una canción de 1973 que interpretó la famosa cantante Gigliola Cinquetti (la misma que inmortalizó la canción “No tengo edad”, en 1964, con la que ganó el Festival de Sanremo y el Festival de Eurovisión, cuando contaba con 16 años).

Son muchos los compositores de música que nos abren las puertas del cielo con sus prodigiosas y sensibles creaciones, pero queremos referirnos de manera especial a Franz Schubert, de quien Igor Stravinsky expresó: “Entre los compositores, él es el que más a menudo abre las puertas del cielo”.

Precisamente, Íñigo Pirfano, al término del segundo capítulo de su libro “Inteligencia musical”, recomendó escuchar el cuarto movimiento, Andantino-Alegretto, del Quinteto “La Trucha”, escrito por Schubert.

Deteniéndose en una breve semblanza de este compositor, señaló: “Siempre se ha tenido a Mozart por el paradigma de genio precoz que muere prematura y dramáticamente, consumido por deudas y preocupaciones de todo tipo. Y esto es verdad. Sin embargo, Franz Schubert murió más joven que Mozart, y con una vida mucho más terrible: piénsese que jamás escuchó ninguna de sus sinfonías, ni de sus misas, ni de sus óperas. Jamás nadie se interesó por él en vida. Malvivía de dar clases particulares, y sólo consiguió estrenar sus canciones -compuso más de cuatrocientos Lieder- que él mismo tocaba al piano, acompañando a algún que otro cantante conocido”.

Con respecto a La Trucha, indicó: “La Trucha es un precioso quinteto para piano, violín, viola, violonchelo y contrabajo, compuesto cuando el autor tenía veintidós años. Ni que decir tiene que sólo se publicó a su muerte, como sucedió con la mayor parte del resto de su increíble producción”.

¿Comparto el cielo, aunque viva en un infierno?