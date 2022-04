A mis 60 años, algunos episodios de vida. Ni ejemplo a imitar ni inspirador de nada

La labor de reportero marcó mi destino y si lo hago bien o mal es una valoración a cargo de mis lectores cuyo juicio acepto con serenidad. Mi trabajo está disponible en las hemerotecas. Sólo agrego que el mejor logro de todos llegó cuando con Amalia, mi esposa, concretamos el sueño del que hoy son parte Alejandro, Viridiana y Jesús Daniel, nuestros hijos, nuestro todo.

Regresé a Culiacán a estudiar la preparatoria en la Flores Magón de la UAS ya que mis tías María Lina y Leonor decidieron recibirme en sus casas y mi amigo Gustavo me acompañó todos esos días a caminar desde la escuela hasta la Colonia Libertad porque el dinero del camión lo gastábamos en comprar bolillos para calmar los gruñidos de tripas. Otra tía, Ernestina, me ofreció apoyo a cambio de que buscara una carrera corta que sostuviera la educación profesional.

Así terminé la primaria en mi pueblo y el profe Abundio me descubrió algunas neuronas vivas como para convencer a mi padre que algo más sabía hacer yo aparte de cortar tomate. Y entran a escena mi prima Lucinda y su esposo Fernando para llevarme a Mazatlán a estudiar en la Secundaria Federal Guillermo Prieto. Junto a ellos viví en la Colonia La Esperanza hasta que un huracán nos sacó del cuarto rentado y obligó a invadir un lote en la Santa Elena para edificar el tejabán de lámina y ladrillo parado. Ni cómo olvidar mis desmayos de los lunes de honores a la bandera y la operación anti hambruna de los alumnos del taller de cocina para resolver mis ayunos, ni que mi gran amigo Jorge Sánchez y su familia de reposteros me proveían de pasteles y licuados en un puesto del mercado Pino Suárez, tratando de mitigarme la terca anemia.

Aunque no tengo qué reclamarle a la vida, porque nada me debe ni le debo, soy como tanta gente sobreviviente de la pobreza extrema, donde medió la voluntad de muchos junto a la de mi padre Severiano por sacar adelante a sus cuatro cachorros desde el empleo de albañil y la circunstancia de ser también madre cuando mi amada Tomasa quedó mentalmente anulada para criarnos por un mal parto y la muerte de quien alumbró, Lupita, que habría sido mi única hermana mujer.

Reverso

Disculpas pertinentes

Si les cuento mi vida a grosso modo no es porque esté al borde de la tumba. Nadie me ha informado que me halle en tal circunstancia. Es porque en mi niñez muchos de los que me conocieron auguraron que por enclenque y patichueco no iría más allá de la infancia. Y llegué al periodismo ante el asombro de los “santones” de las redacciones de aquellos tiempos; al cursar la Licenciatura en Periodismo fui por el conocimiento y jamás regresé por el título. Los premios los gasté con los amigos y los diplomas se los comieron las termitas.