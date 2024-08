Aunque para el desempeño de la función pública las intermitencias no existen pues las transiciones las van determinando la circunstancias diarias, resultará interesante observar a Rocha moviéndose en escenarios totalmente diferentes a los existentes en los tres años iniciales que se cumplen el 1 de noviembre. Sin López Obrador al frente del timón mexicano, con una mujer enfrentando las enormes encrucijadas nacionales, y preparando el relevo con dos fichas claves en el ajedrez sucesorio, que son los Senadores Imelda Castro y Enrique Inzunza Cázarez, se ven venir dinámicas de pronósticos reservados.

En resumen, de resultar cierto aquello de que a los gobernadores por sus obras os los conoceréis, el Mandatario oriundo de Badiraguato dejará huella y no precisamente en monumentos o poniéndole nombre a calles, en su honor. Poco dado a efigies y nominaciones al ego efímero que luego la gente procede a demoler, Rocha prefiere la infraestructura útil al progreso que lo referencie como visionario en vez de vanidoso.

Por lo que toca al programa de obras que Rocha Moya le planteó a Claudia Sheinbaum, por un total de 74 mil 269 millones de pesos, nótense los impactos social, económico y político que tendrá al aplicarse esos recursos en Sinaloa a partir de 2025. En La Semanera de ayer el Gobernador dio la impresión de que se portó ante Sheinbaum como niño que quiere romper la piñata sabiendo de las golosinas que contiene, no conformándose con darle de garrotazos a la olla nomás para que le tomen la foto.

En la Secretaría de las Mujeres tampoco hay novedad en lo que corresponde a María Teresa Guerra Ochoa, quien obtuvo la Diputación local por la vía plurinominal y presidirá la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso del Estado y posiblemente también la Junta de Coordinación Política. Lo que no se esperaba es que al reemplazo llegara Ana Francis Chiquete Elizalde, que era la Secretaria Particular del todavía Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza. Y en Educación y Cultura Catalina Esparza Navarrete se ganó la nominación definitiva con el excelente papel que hizo cuando suplió a Graciela Domínguez Nava mientras realizaba la campaña para buscar una curul en la Cámara de Diputados, misma que la política rosarense irá a ejercer en la Ciudad de México.

El Gobernador empezó por ordenar la casa solucionando en las áreas que ya se sabe quedarían desocupadas. Enrique Díaz Vega, ahora ex Secretario de Administración y Finanzas, tenía tiempo queriendo regresar a dirigir sus empresas, y lo relevará Joaquín Alberto Landeros Güicho, que estaba al frente de la Secretaría de Obras Pública y a éste lo sustituirá Raúl Francisco Montero Zamudio.

Es probable que los enroques en el equipo, echando mano de lo que ya tenía en el aparato de gobierno, continúen con una segunda fase que incorpore a otros perfiles sin importar si son o no morenistas y ponderando que le hayan demostrado cierta cuota de lealtad a la Cuarta Transformación sinaloense y que son los que hoy padecen la bulla de amarranavajas que estimulan la presunción de que Rocha los dejará colgados de la brocha. En esa banca de fidelidades probadas e incondicionales están, por mencionar a algunos, Fernando Pucheta y Celia Jáuregui en Mazatlán y Jesús Valdés en Culiacán.

Ayer empezó, con algunas semanas de anticipación, la segunda mitad del gobierno de seis años que preside Rubén Rocha en Sinaloa, no sólo por la restructura que hizo en cuatro de las secretarías estratégicas del Gabinete, sino por la reunión que sostuvo el lunes con la virtual Presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentándole el ambicioso paquete de obras públicas, que hasta parece una carta a Santa Clos en pleno mes de agosto. ¿Se avecina la Jauja sinaloense que su vez será la marca perene del rochismo?

Reverso

Hospitales sin alma

A propósito de la próxima reinauguración del nuevo Hospital General de Culiacán, el sábado 3 de agosto el Hospital General de Guamúchil trató de referir al HG de Culiacán a un jornalero agrícola que resultó gravemente herido al ser arrollado a bordo de su motocicleta por un vehículo no identificado, en una carretera de Angostura. Requería de urgente atención de la medicina especializada, pero el nosocomio de la capital del estado no se movió ni un ápice de la justificación que no tenía cupo y el lesionado falleció. Como que la humanización del sistema IMSS Bienestar también necesita ser inaugurada.