¿A qué autoridad le hacemos caso?

¿Qué significa realmente recuperar espacios públicos, cuando nueve días después del llamado a recuperar los espacios públicos una persona puede ser asesinada y siete más resultar heridas en un ataque armado dentro de un restaurante de Tres Ríos?

En este espacio señalamos que la Gobernadora, en la ceremonia del Grito de la Independencia, exhortó a que se recuperara la noche, que viviera la paz y se señaló que no se podía estar más de acuerdo, pero que esta recuperación tenía que ser general y no selectiva. La recuperación de la noche implicaría una recuperación de la muy golpeada economía, restaurantes, bares, comercios, plazas y otros establecimientos que necesitan que la gente salga a consumir y a apropiarse de dichos espacios, es decir, se necesita más que buenos deseos.

De la ceremonia del Grito a la fecha, en Culiacán se siguen registrando homicidios, ataques armados y balaceras. Entiendo que por obra de magia no va a cambiar, entiendo que es cierto que tenemos que salir a la calle para recuperar estos espacios, pero es fácil decirlo y hacerlo cuando tienes a tu disposición las fuerzas estatales, y guardia nacional a tu disposición, de otra manera resulta muy difícil.

Desde el pasado Grito de Independencia, no ha cesado la violencia, lo mas significativo fue el pasado jueves 24 de septiembre, cuando en un restaurante ubicado dentro las zonas comerciales de mayor relevancia en la capital del Estado, (que ya casi tiene más letreros en renta que otra cosa) hubo un asesinato y siete heridos a la hora que se busca recuperar la economía, es decir a las 7:50 pm, no eran altas horas de la noche, no era una zona apartada o un lugar clandestino, era un horario donde se puede decir que no es tan tarde, y un lugar familiar, donde no hay venta de alcohol.

Debo reconocer que este hecho me pega más porque por azares del destino estuve cerca de asistir junto con mi hijo, ya que es uno de los lugares que le gustan para comer, afortunadamente no lo hicimos.

Al realizar estos hechos violentos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a través de sus redes sociales emitió el siguiente mensaje:

“La #SSPSinaloa informa que, este jueves 24 de septiembre de 2026, luego de recibir el reporte de un hecho de inseguridad dentro de un establecimiento de comida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron de inmediato. En el lugar encontraron seis masculinos heridos y una mujer. Hay una persona fallecida por disparos de arma de fuego. Las autoridades ya controlaron la situación, la zona está asegurada y se encuentran desplegadas para la localización de los responsables. Se invita a la población evitar el lugar, atender las recomendaciones emitidas por las autoridades y mantenerse informados a través de las redes sociales institucionales y reportar de manera oportuna cualquier situación de emergencia al 9-1-1, así como realizar denuncias anónimas al 089.” Y por supuesto es lo que corresponde, evitar el lugar y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades, el problema es que tenemos dos mensajes que chocan entre sí, por un lado una autoridad que te dice que evites la zona y otra autoridad que te dice que hay que recuperar los espacios públicos.

Entonces la pregunta es: ¿a qué autoridad le hacemos caso? ¿Y qué significa realmente recuperar espacios públicos, cuando nueve días después del llamado a recuperar los espacios públicos una persona puede ser asesinada y siete más resultar heridas en un ataque armado dentro de un restaurante de Tres Ríos?

Me queda claro que la violencia no desaparecerá de un día para otro (tampoco así inició), pero si queremos que se recuperen plazas, restaurantes, parques, canchas, comercios de manera real e independiente de la zona, se necesita la confianza de que estos espacios están realmente recuperados y esto no debe ser selectivo, no puede depender de la hora, de la colonia, del día o de si hay un operativo especial, la recuperación del espacio público significa poder ir a cenar a las 7:50 de la noche sin pensar que estás en riesgo, por lo que es necesario repetir: “Ojalá el grito de viva la paz, no sea solamente en el regreso de un evento, sino que sea el comienzo de algo que de la esperanza de tener un Culiacán donde se recuperen plazas, restaurantes, parques, canchas, comercios de manera real e independiente de la zona y fecha en que te encuentres, ¿a poco no le gustaría?

PD._ Esta nueva Corte pasará a la historia por muchas cosas (creo que no positivas) pero creo que hemos alcanzado un nuevo hito, una Ministra citando al ex Presidente López Obrador en el pleno de la SCJN... sí, ella fue propuesta por el ex Presidente.