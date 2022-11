La conferencia de prensa semanera es un avance en sí de la transparencia. Lo que Rocha dice, piensa o discrepa de periodistas y medios de comunicación lo hace de frente a éstos y las audiencias. Es distinto a los monólogos que anteriores mandatarios realizaban en los lóbregos sótanos del poder definiendo también desde la intriga palaciega las consecuencias que los comunicadores debían pagar, muchas éstas con afectaciones a integridades físicas.

Aunque lo más prudente es esperar a que sea el Gobernador Rubén Rocha Moya el que rinda su primer informe ante el Congreso, regresando el esquema en el que un poder, el Ejecutivo, dé cuentas ante la sociedad representada en el Legislativo, vale adelantar algunos resultados que por el impacto y lo atípico denotan hacia dónde debe caminar Sinaloa bajo la égida de la Cuarta Transformación. En algunas áreas sin virar ni un milímetro el timón y en otras con ajustes de tuercas para asegurar mejores resultados.

Tal vez porque mi carrera periodística inició cuando Rubén Rocha apenas ascendía de profesor de preparatoria a dirigente de los académicos agremiados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, he resaltado bastante en mis análisis al ser humano y luchador que se la jugó junto a los más marginados y poco al político que, es obvio, frente a la dimensión de la responsabilidad que tiene en sus manos debe mostrar temple sin permitir que las circunstancias lo arrastren a donde él no deba ir.

Transcurrida la conferencia de prensa semanera del lunes 31 de octubre algunos periodistas y activistas me expresaron preocupación por lo que manifestó el Gobernador respecto a que no es amigo de órganos autónomos e incluyó a estos en la llamada “burocracia dorada”. En lo personal les dije que no creía que ese fuera el Rocha auténtico sino el político que por lealtad apoya la línea federal, la de López Obrador y Movimiento Regeneración Nacional, para reformar al Instituto Nacional Electoral. Rocha viene de la autonomía del Congreso, de la UAS, de la Cámara federal y más allá de sus expresiones no afectaría la lucha civil u ONG’s.

La obra pública con sentido social es un acierto por el abandono histórico de comunidades que nunca conocieron el pavimento, la electricidad ni el agua potable. Faltaría revestirla con todos los forrajes anticorrupción, para que aparte de que se realice con honestidad, también lo parezca. Si las asociaciones civiles de vigilancia del gasto público no encuentran los datos que sustenten cómo se aplicó el recurso público no es culpa de éstas, tal vez ni del Gobernador, sino de la dependencia creada para la rendición de cuentas.

En seguridad pública el informe del mes de octubre que rinde la Comisión Nacional de Seguridad aleja a Sinaloa del círculo rojo en había permanecido durante años por ser la cuna de violencia generada por la delincuencia vertebrada. Mientras que México es imbuido de nuevo por el tornado del miedo, con 42 mil 572 homicidios dolosos en los 10 meses corridos de 2022, siendo octubre el más violento, a Sinaloa se le retira del top ten de víctimas del crimen que presiden Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco. Todo índica que la apuesta sexenal a largo plazo, más estructural que para la foto, es la Universidad de la Policía.

En salud pública, una vez puestos a funcionar los hospitales General de Culiacán y Pediátrico de Sinaloa, sin que sean edificios huecos sino dotados de tecnología de punta en la atención de enfermedades, será posible apuntalar avances que ya se tienen en vacunación y suministro de medicamentos tras la prolongada desidia que angustió a pacientes y sus familias. Además, la certidumbre a trabajadores de esta área tan sensible procede a concretarse corrigiendo uno de los renglones torcidos de la seguridad social.

Hay destellos alentadores en lo que son las políticas públicas de atención a las mujeres, no solo en lo que se refiere a la creación de la Secretaría del área o inclusión del género en la estructura de Gobierno, sino en decisiones que trascienden más allá del período rochista como es el caso de la Agenda Púrpura que instala condiciones legales, de conciencia social y oportunidades para que los resultados se queden aún después del 31 de octubre de 2027.

Otro logro sin duda relevante es la pensión universal para personas con discapacidades que ya se otorga de los 0 a los 64 años después de que este segmento de sinaloenses luchó durante décadas ante la indiferencia de políticos que solo usaban al sector para tomarse la foto en mítines de campaña y enseguida olvidarse de ellos. Y el Bienpesca estatal con orientación solidaria hacia las mujeres trabajadoras de esta actividad.

En resumen, el gobierno de Rocha trae implícitos estilo, partido, equipo y compromisos distintos a los del pasado. No es cualquier cosa el giro radical del abusivo priismo enquistado en el Poder Ejecutivo, a la izquierda sobre la cual están puestas todas las esperanzas de que acaben los agravios asestados por aquellos. No es posible evaluar lo nuevo con esquemas viejos por eso al régimen que encabeza el hijo pródigo de Batequitas es mejor analizarlo a diario porque postergar tal ejercicio a un año equivale a que la lupa se empañe por el tiempo transcurrido.