Estamos prácticamente a una semana de salir a votar, si Usted me hace el favor de leerme desde las elecciones pasadas, recordará que cercano a la elección hemos mencionado la manera en la que debemos de votar, aclarando que este espacio de ninguna manera busca incidir en la elección personalísima que tiene que hacer Usted para escoger su candidato/partido al cual le otorgará su voto; lo que busca es que esa elección sea válida, es decir que cuente como voto válido.

Hay cuatro maneras en la que el voto puede ser válido. Primero si el elector marcó en la boleta un recuadro o un emblema de partido político. Segundo si el elector marcó el recuadro con el nombre de la candidatura independiente registrada en esa elección. Tercero cuando el elector marcó en la boleta más de un recuadro siempre y cuando existe coalición y candidatura común entre los partidos cuyo emblema marcó y por último cuando el electorado escribió en la boleta algún nombre y apellido en el recuadro correspondiente para candidatura no registrada (¿Se acuerdan del Dr Simi?)

Por el contrario, el voto nulo se da cuando el elector marcó dos o más cuadros sin que existe entre ellos coalición y candidatura común entre los partidos cuyos emblemas han sido marcados, cuando el elector marcó toda la boleta, pone leyendas en el recuadro de candidatos no registrados o cuando el elector deposita la boleta en blanco.

Si Usted desea votar por un solo partido/candidato elíjalo mediante una cruz, aunque también es válido si Usted realiza una marca diferente a una cruz siempre y cuando esta marca sea dentro del recuadro que Usted elige, incluso es válido si Usted pone una marca diferente a una cruz o leyenda siempre y cuando se aprecie claramente la definición del voto. Si Usted desea votar por una coalición puede marcar uno solo de ellos, dos o tres, en este caso el voto será válido para el candidato de la coalición y el voto se dividirá de manera igualitaria entre los partidos que la integran, en caso de que exista una fracción esta se asignará al partido de más alta votación, pero si los partidos tienen la misma votación, el resto se asigna al partido de la coalición o candidatura común con una mayor antigüedad de registro.

Este será el penúltimo Ágora Ciudadano que tendremos antes de la elección, así que aprovecho para invitarle a votar, es su derecho, ejérzalo, no espere a que decida alguien más por Usted. Vale la pena recordar la lucha femenina para alcanzar el voto, el cual es relativamente nuevo, vale la pena recordar que en nuestro país se tuvo el voto censatario, es decir la persona podía votar siempre y cuando tuviera un determinado número de bienes, ¿le gustaría que el voto se le prohibiera por no tener un determinado número de bienes? ¿O a Usted lectora le gustaría que se le prohibiera el voto por el simple hecho de ser mujer? Me imagino que su respuesta en ambas preguntas será negativa, así que, si Usted no luchó por ese derecho a votar, respete a quien sí lo hizo y ejérzalo.

Cambiando de tema, pero solo un poco, ha circulado en redes sociales un video donde se menciona que la pluma para capacitación de funcionarios de mesa directiva de casilla se borra, esto es totalmente falso, ya que el INE no entrega plumas en capacitación, las plumas se entregan en los paquetes electorales (estos aún no se entregan), no se borran y son de tinta negra, de igual manera le recuerdo que Usted tiene todo el derecho de llevar su propia pluma o marcador.

PD 1. Mientas se escribe este espacio se sigue en espera del recurso de reconsideración interpuesto por la resolución emitida por la Sala Superior de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la cual determinó invalidar las candidaturas comunes de diversos distritos electorales locales y candidaturas a presidencias municipales.

PD 2. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación de aviación (a categoría 2) de nuestro país por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional.

PD 3. Cuide el agua y siga usando cubrebocas.