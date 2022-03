La Iglesia católica a través de la Diócesis de Culiacán, el día de ayer señaló a través de un comunicado que los diputados que votaron a favor no pueden acercarse a la comunión sacramental, ni ser padrino o acompañante de otras personas que quieran recibir otros sacramentos como el bautismo por haber cooperado o legislado en contra de la vida.

Esta semana estuvo muy activo el Poder Legislativo local, el pasado martes 8 de marzo se aprobó en nuestro Estado la despenalización del aborto hasta con 13 semanas de gestación, esto en sesión extraordinaria cuya votación fue de 28 votos a favor, 9 abstenciones, 2 en contra y no votó el Diputado Sergio Arredondo ya que no asistió. Fue una sesión tensa tanto dentro del recinto legislativo como fuera del mismo ya que hubo manifestaciones por parte de diversos grupos de la sociedad que buscaban que no se aprobara dicho dictamen. Aunque ya lo habíamos tocado en este espacio considero importante recordar que la SCJN emitió un criterio el pasado 7 de septiembre de 2021 en donde se despenalizó el aborto, fundando dicha decisión en la autonomía de la mujer para decidir sobre la maternidad. Por su parte, la Iglesia católica a través de la Diócesis de Culiacán, el día de ayer señaló a través de un comunicado que los diputados que votaron a favor no pueden acercarse a la comunión sacramental, ni ser padrino o acompañante de otras personas que quieran recibir otros sacramentos como el bautismo por haber cooperado o legislado en contra de la vida.

Pero como señalé, hubo más actividad, ya que no solo se aprobó la despenalización del aborto, sino que el pasado jueves también en sesión extraordinaria se aprobó que se pueda tramitar el cambio de identidad de género, es decir que las personas puedan cambiar de nombre para modificar su identidad genero (incluso menores de edad) con 36 votos a favor. El trámite debe realizarse ante un Juez de lo Familiar.

Ahora pasemos al Legislativo, pero federal, ya que esta semana en el Senado con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones el ex Gobernador de nuestro Estado, Quirino Ordaz Coppel, fue ratificado como Embajador en España (¡Puro España!), por su parte el partido que lo llevó a la Gubernatura (PRI) reitera que será expulsado de sus filas.

Ya que nos fuimos al viejo continente, no solamente el tener un nuevo Embajador fue la noticia de esta semana, sino que el Parlamento de la Unión Europea el pasado jueves aprobó una resolución para pedir a las autoridades mexicanas “que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos” (lamentablemente siguen las muertes en personas dedicados a dichos rubros), también señala que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Ante esto, ese mismo día por la noche se hizo viral un comunicado de nuestro país que muchas personas tildaban de falso, pero resultó ser verdadero. La razón de que se pensara que fuera falso no eran las faltas de ortografía, sino las formas del mismo, que en política tienen mucho que ver, ya que en dicho comunicado nuestro país empieza señalándoles que “ya basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías”, que “es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”, también les dice que “sepan que México ha dejado de ser tierra de conquista” y que “...el Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”; incluso les pide que: “para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto...”. Hágase el favor de leer dicho comunicado para que vea en su totalidad el mismo y sepa a ciencia cierta de lo que le hablo. Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores hasta el momento en que se escriben estas líneas no ha hecho pronunciamiento alguno.

Para finalizar, siguen las noticias respecto del periodista Carlos Loret de Mola, quien por cinco días consecutivos no estuvo en su programa de radio Así las cosas con Loret, por lo que se empezó a especular que su inasistencia derivaba de sus investigaciones al hijo del Presidente y el enfrentamiento con él, pero ayer regresó y señaló: “aquí estoy, no les voy a negar que han sido días complicados, ha habido diálogo y aquí estoy. Aquí estamos todos...”. Veremos qué sucede con el futuro del periodista.

PD 1. Una vergüenza lo ocurrido en un partido de futbol y una vergüenza el castigo impuesto.

PD 2. Estados Unidos prohíbe la importación de marisco, vodka y diamantes rusos.

PD 3. El próximo martes 15 de marzo se cumple un año de que mi amigo José Luis Rivera Flores no está con nosotros, se le extraña como el primer día.