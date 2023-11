gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Significado espiritual de abracadabra

La primera mención conocida de la palabra proviene de la antigua Roma y era un método para combatir la malaria, que para entonces no se asociaba a la picadura de zancudos sino a demonios o malos espíritus. Y la malaria, de la que se tienen registros ya en el año 450, tenía su propia diosa protectora: la diosa Febris.

Un amuleto para curar

La cosa no acababa ahí: después debía enrollar el papel, envolverlo en una tela y llevarlo colgado en el cuello durante nueve días, pasados los cuales había que lanzar el talismán por encima del hombro a un río cuya corriente se moviera hacia el este.

Otros posibles orígenes

Otra opción igualmente válida en la etimología de abracadabra es la voz hebrea Aberah KeDabar, que significa literalmente ‘pensar mientras hablo’. El término no se refiere a la fe, al menos no directamente, pero sí al acto de pensar algo que se vincula a ‘crear’ y no ‘creer’; como Jehová creó el universo por la palabra puesta en acción.

También hay otras versiones sobre el origen de la palabra. Se cree que puede haber surgido de la expresión hebrea ‘Ab, ruach, dabar’ (‘Padre, Espíritu Santo, palabra’) o ‘Abrai seda brai’ (‘Fuera, espíritu maligno, fuera’).

Otra de las posibilidades es la que la vincula al arameo Avrah Kahdabra: ‘Creo que mientras hablo’; cuyas fuentes son idénticas a la anterior, es decir Dios, que reúne en todo lo que es y podría ser, tirar hacia lo concreto, el objeto de sus pensamientos.

La palabra abracadabra ha sobrevivido al paso de los cazadores de brujas, libelos inquisitoriales y convicciones religiosas. Y se mantiene vigente en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación”.

El desconocido origen de la famosa palabra abracadabra. (Por C. Macías)

www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-06-03/el-desconocido-origen-abracadabra_3432197/

“En un trozo de pergamino, escriba el llamado ‘abracadabra’ varias veces, repitiéndolo en la siguiente línea, pero quitando la última letra, de modo que poco a poco cada una de ellas se pierdan quedando solo la inicial. Continúe hasta que esta última letra forme el vértice de un cono. Recuerda enrollarlo con lino y colgarlo alrededor del cuello’, escribió un sabio romano llamado Serenus Sammonicus en el siglo II dC en su Liber Medicinalis. Es, hasta la fecha, la mención más antigua a esta curiosa palabra que tanto ha alimentado la magia de la imaginación de niños y niñas.

La historia de ‘abracadabra’ no comienza en el cine, ni en los espectáculos de chisteras y varitas, sino en la necesidad humana de aferrarse a la vida cuando un peligro incomprensible lo altera todo. Si muchas enfermedades siguen conformando el perímetro de ese peligro incomprensible en la actualidad, la búsqueda de remedios y curas presenta un curso particular de la historia de la humanidad. De eso se trataba a menudo la magia: introducirse en el sistema inmune”.