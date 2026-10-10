Para el proceso 2023-2024, las acciones afirmativas se ampliaron para incluir también a personas con discapacidad y jóvenes. En materia de juventud, los partidos políticos cumplieron con la postulación de al menos una fórmula en las planillas de los 20 ayuntamientos, por lo que cada Ayuntamiento contó con una regiduría joven, según la presentación del IEES

Esta semana tuve la oportunidad de participar en un curso impartido por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), rumbo al proceso electoral local 2026-2027. Se abordaron diversos temas electorales, pero considero importante compartir con usted, estimado lector, algunas reflexiones sobre uno en particular: las acciones afirmativas, no se si Usted haya escuchado sobre ellas.

Si no lo ha hecho, le comento que son medidas que buscan alcanzar una igualdad real, compensando las desventajas que históricamente han enfrentado determinados grupos para participar en la vida pública.

En Sinaloa, estas medidas se han implementado para promover la participación política de las mujeres, las comunidades indígenas, las personas de la diversidad sexual, las personas con discapacidad y la juventud.

Los resultados permiten dimensionar el alcance de estas medidas. En el proceso electoral 2020-2021, el IEES reportó la elección de una diputación indígena de mayoría relativa, dos de representación proporcional y una diputación correspondiente a una candidatura de la diversidad sexual, además de regidurías indígenas. Para el proceso 2023-2024, las acciones afirmativas se ampliaron para incluir también a personas con discapacidad y jóvenes. En materia de juventud, los partidos políticos cumplieron con la postulación de al menos una fórmula en las planillas de los 20 ayuntamientos, por lo que cada Ayuntamiento contó con una regiduría joven, según la presentación del IEES.

Estos resultados muestran que las acciones afirmativas pueden abrir espacios de representación que antes enfrentaban mayores barreras. Sin embargo, también nos obligan a preguntarnos si el número de cargos alcanzados es suficiente y cómo evaluar la participación efectiva de quienes acceden a ellos.

Ahora bien, el reto no consiste únicamente en cumplir cuotas o registrar candidaturas. Es necesario procurar que estas medidas se traduzcan en una representación auténtica y en oportunidades reales de participar en las decisiones públicas.

En el caso de las candidaturas indígenas, por ejemplo, resulta importante verificar el vínculo con las comunidades que se pretende representar. De igual manera, las reglas deben aplicarse con seriedad, certeza jurídica y respeto a los derechos de las personas, evitando que las acciones afirmativas se conviertan en un simple requisito formal.

También debemos entender que acceder a un cargo público es solamente una parte del proceso, falta quizá la más importante, la seriedad y profesionalismo con la que se desempeñaran en el cargo. La inclusión debe permitir que quienes llegan a estos espacios ejerzan sus funciones, expresen sus ideas y contribuyan a las decisiones que afectan a la sociedad.

Rumbo al proceso electoral 2026-2027, será importante que las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía conozcan estas medidas, comprendan su finalidad y vigilen su correcta aplicación.

Ahora bien, las acciones afirmativas buscan construir una democracia más incluyente, pero sus resultados también deben analizarse y evaluarse, por ejemplo, Conocía Usted estas acciones? Ahora que las conoce, ¿Qué resultados observa en la aplicación de las acciones afirmativas en Sinaloa y qué considera que debería cambiar?

El IEES continuara dando estas capacitaciones a personas que desean participar en el próximo proceso electoral, lo invito estimado Lector a que si tiene interés en participar lo haga, es una experiencia de mucho aprendizaje.