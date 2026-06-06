Acompañar sin perderse: el desafío socioemocional del educador

La ansiedad, la frustración, la soledad y la sensación de poca valía se han convertido en silenciosos asistentes al salón de clases. Estas emociones se hacen presentes en el aula de manera tan sutil como la brisa, pero pueden dejar una carga emocional tan pesada como el plomo, impactando directamente en el aprendizaje y en la relación entre los miembros de la clase.

Las y los docentes se enfrentan hoy a un doble reto: responder a los crecientes requerimientos administrativos que implica la docencia, planeaciones, evidencias, portafolios, indicadores, y educar en medio de una cultura de hiperconectividad permanente, donde captar la atención profunda de los estudiantes se vuelve cada vez más complejo. Sin embargo, el verdadero desafío no está únicamente en lograr que un alumno deje una pantalla para mirar al profesor; el reto más profundo está en acompañar las consecuencias emocionales que esta realidad genera. La ansiedad, la frustración, la soledad y la sensación de poca valía se han convertido en silenciosos asistentes al salón de clases. Estas emociones se hacen presentes en el aula de manera tan sutil como la brisa, pero pueden dejar una carga emocional tan pesada como el plomo, impactando directamente en el aprendizaje y en la relación entre los miembros de la clase. El reto al que se enfrenta cada día el profesor es aprender a gestionar la realidad emocional que sus estudiantes traen consigo para que la educación pueda suceder. Esto implica desarrollar competencias socioemocionales fundamentales: acompañar sin absorber, contener sin desgastarse y conectar sin perder el propio bienestar. Por ello, la formación en habilidades socioemocionales no puede seguir siendo vista como adorno pedagógico o actividad complementaria; es una herramienta indispensable para la sostenibilidad del ejercicio docente. Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del reto. Una revisión sistemática realizada por Rosana Aurora Choy Vessoni y Diego Eduardo Prieto Molinari, que analizó 59 investigaciones sobre burnout en el sector académico, encontró que la prevalencia del síndrome en docentes alcanza una mediana de 19.8 %, lo que significa que aproximadamente uno de cada cinco profesores presenta niveles compatibles con este trastorno.

Reconocer las emociones y establecer límites saludables

El desgaste no surge simplemente porque los alumnos enfrenten situaciones complejas, sino porque muchas veces el profesor no cuenta con herramientas ni con la formación suficiente para procesar aquello que vive y experimenta diariamente dentro del aula. El docente no necesita resolver emocionalmente la vida de cada estudiante, pero sí necesita aprender a gestionar lo que ocurre dentro de él mientras acompaña al estudiantado. Necesita reconocer sus emociones, establecer límites saludables y desarrollar una madurez interior que le permita estar presente sin quedar consumido. En este punto aparece una figura determinante: el director educativo, quien tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para desarrollar una cultura institucional emocionalmente saludable. El liderazgo escolar auténtico comienza cuando el director deja de ver profesores que cumplen funciones y comienza a ver personas que sostienen una comunidad educativa. Para lograr lo anterior, el líder educativo necesita organización, claridad y capacidad de gestión. Debe saber tomar decisiones, establecer prioridades, delegar y confiar. Pero precisamente esa organización tiene un propósito mayor: liberar tiempo y energía para acompañar. Porque cuando un líder vive atrapado únicamente en la operación, termina administrando procesos y perdiendo de vista la humanidad de las personas con las que trabaja.

La educación como una cadena de contención