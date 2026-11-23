A propósito de la invención de la imprenta, en 1440, expresó Víctor Hugo, en el Libro V, capítulo II, de su obra ‘Nuestra Señora de París’, era más fácil perpetuarse por la escritura que por la arquitectura

Si preguntamos a un católico, y a muchos otros creyentes, cuál es el acontecimiento más grande de la historia, nos responderá, sin duda, que la encarnación y redención realizada por Jesús, pues es el parteaguas de la historia: antes de Cristo y después de Cristo.

Sin embargo, alejándonos del prisma revelado y de cualquier otra confesión religiosa, así como de un tiempo o siglo determinado, habría multitud de respuestas, desde la alborada del fuego, el sedentarismo e invención de la agricultura, el descubrimiento del nuevo mundo, la Revolución Industrial, el fin de las grandes guerras del siglo 20, la llegada del hombre a la Luna, la caída del muro de Berlín, la digitalización e inteligencia artificial, etc.

A propósito dejamos fuera otro gran acontecimiento: la invención de la imprenta, en 1440, porque, como expresó Víctor Hugo, en el Libro V, capítulo II, de su obra “Nuestra Señora de París”, era más fácil perpetuarse por la escritura que por la arquitectura:

“La invención de la imprenta es el acontecimiento más grande de la historia; es la madre de todas las revoluciones; es el modo de expresión de la humanidad que se renueva totalmente; es el pensamiento humano que se despoja de una forma para vestirse con otra; es, en una palabra, el definitivo cambio de piel de esta serpiente simbólica que desde Adán representa la inteligencia”.

Agregó: “Bajo la forma de imprenta el pensamiento es más imperecedero que nunca; es volátil a indestructible. Se mezcla con el viento. Con la arquitectura se hacía montaña y se apoderaba con gran fuerza de una época y de un lugar; ahora se convierte en bandada de pájaros, se disemina a los cuatro vientos y ocupa al mismo tiempo todos los lugares del espacio y del aire”.

¿Valoro la imprenta?