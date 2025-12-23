Actividad económica sorprende al alza

Algunos especialistas comentaron que a pesar de que el indicador de actividad económica volvió a terreno positivo, sorprendiendo al alza y contrarrestando la debilidad del mes previo, no debemos interpretar este dato como un cambio estructural de tendencia; por el contrario, se sigue viendo un panorama retador para el 2026

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria positiva en Asia y América, mientras que fue negativa en Europa. El mercado de valores neoyorquino arrancó la semana con ganancias, gracias a las acciones tecnológicas ligadas al sector de la inteligencia artificial. De esta manera, los tres referentes ligaron su tercer jornada de ganancias.

Los índices fueron impulsados por la acciones vinculadas a la inteligencia artificial. Nvidia ganó 1.5 por ciento después de que Reuters reportara que la compañía planea comenzar los envíos de sus chips H200 a China a mediados de febrero. Mientras tanto, Micron Technology y Oracle avanzaron 4.0 y 3.3 por ciento, respectivamente. Con el avance de este lunes, el SP500 acumula en diciembre un rendimiento de 0.4 por ciento, mientras que las ganancias del año se mantienen en 17.0 por ciento.

Las acciones de IA avanzaron luego que la semana pasada perdieron. Por ejemplo, las acciones de Oracle se dispararon después de que TikTok acordó vender sus operaciones en Estados Unidos a una nueva empresa conjunta que incluye al gigante del software y a la firma de capital privado Silver Lake. Para mañana la Bolsa de Valores de Nueva York cerrará temprano, en la víspera de Navidad y estará cerrada el jueves por el feriado de Navidad.

Para hoy Estados Unidos dará a conocer sus órdenes de bienes duraderos correspondientes a octubre, así como las cifras de producción industrial y manufacturera de noviembre. Además, se publicará la segunda estimación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del presente ejercicio y, en el extranjero, las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón.

En México, las bolsas de valores operaron este lunes con ganancias, ya que los inversionistas se acercaron al mercado neoyorkino por algunas gangas de las acciones del sector tecnológico. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores subió por tercera jornada al hilo para colocarse en su nivel más alto en una semana.

Ayer se publicó el Indicador Global de la Actividad Económica correspondiente al décimo mes del año, mismo que registró un rebote mensual de 0.98 por ciento, luego de caer 0.44 por ciento en septiembre, siendo su mayor avance mensual desde julio de 2024. El crecimiento del índice supera el crecimiento mensual estimado por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica de 0.53 por ciento para octubre.

Algunos especialistas comentaron que a pesar de que el indicador de actividad económica volvió a terreno positivo, sorprendiendo al alza y contrarrestando la debilidad del mes previo, no debemos interpretar este dato como un cambio estructural de tendencia; por el contrario, se sigue viendo un panorama retador para el 2026.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios del petróleo operaron mixtos este lunes, ya que la perspectiva de sobreoferta sigue dominando la percepción del mercado. Así, el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, subió 2.65 por ciento para colocarse en 62.07 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, perdió ayer 0.26 por ciento para marcar 57.86 dólares por barril. Ambos índices de referencia vienen de dos semanas consecutivas a la baja.

El exceso de oferta mundial de petróleo en 2026 se debe principalmente a una mayor producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y productores aliados, así como de Estados Unidos y otros productores no pertenecientes al cártel. Según algunos analistas el hecho de que nos mantengamos en estos niveles indica que el mercado está inundado de petróleo en este momento.

Otros especialistas señalan que hay suficiente petróleo para mitigar cualquier interrupción. Las preocupaciones por el suministro están compensando las primas de riesgo geopolítico de un plan estadounidense para bloquear la entrada y salida de petroleros sancionados de Venezuela, pero la incertidumbre sobre cómo se aplicará el bloqueo ha atenuado las primas de riesgo.

En asuntos cambiarios, tenemos que el peso mexicano arrancó esta corta semana de negociaciones con ganancias ante el dólar, ya que la divisa estadounidense fue presionada por comentarios de algunos de los integrantes de la Reserva Federal. De acuerdo a lo registros de Banco de México, el tipo de cambio interbancario cerró en niveles de 17.98 pesos por dólar, casi dos centavos por debajo de su cierre previo del viernes. En contraste, el Índice Dólar, DXY, que mide la fortaleza del dólar estadounidense contra una canasta de otras seis monedas, perdió valor marginal y se ajustó a las 98.27 unidades, cerca de su nivel más débil en dos meses.

En una semana corta de negociaciones por la víspera de Navidad, el dólar reaccionó a los comentarios del fin de semana de la Presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, quien dijo que es buen momento para hacer una pausa en los recortes de la tasa de interés y evaluar el efecto de los últimos recortes hechos durante el primer trimestre de 2026. En el año Hammack no votó en las decisiones de política monetaria, pero podrá votar en 2026. Felices fiestas. Sigamos atentos; nos vemos dentro de dos semanas.