Los estoicos observaban como doctrina fundamental la “ataraxia”; es decir, la impasibilidad, imperturbabilidad, resiliencia, serenidad o tranquilidad, lo cual se consigue mediante el control sobre las emociones y los deseos, a fin de conseguir la paz interior a pesar de las agitaciones externas.

En una columna anterior, citamos al filósofo William Braxton Irvine, quien escribió una obra titulada: “El arte de la buena vida. Un camino hacia la alegría estoica”.

El Estoicismo es una filosofía que se ha puesto de moda actualmente, pero es bastante antigua. Su nombre, curiosamente, es totalmente circunstancial, pues no deriva de un eminente pensador, como la filosofía socrática o epicúrea, ni de la propuesta de un determinado sistema, como el empirismo o idealismo, sino que se le concede el nombre del lugar en que se reunían los discípulos que profesaban esa doctrina.

Es decir, como los alumnos de Zenón de Citio se reunían en la puerta llamada Stoa, en el ágora de Atenas, se les comenzó a llamar estoicos.

Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Cuando el que escribe era niño, en el puerto de Manzanillo, Colima, había un grupo cristiano que no tenía templo y se reunía debajo de una gran parota, árbol conocido por estos lares como huanacaxtle. Por tanto, a estos hermanos se les denominaba, simplemente, como “paroteños”, nombre que no tenía nada que ver con su doctrina, práctica, postulados o costumbres.

Los estoicos observaban como doctrina fundamental la “ataraxia”; es decir, la impasibilidad, imperturbabilidad, resiliencia, serenidad o tranquilidad, lo cual se consigue mediante el control sobre las emociones y los deseos, a fin de conseguir la paz interior a pesar de las agitaciones externas.

En efecto, las emociones negativas erosionan brutalmente nuestra estabilidad y cordura. Es decir, si nos dejamos llevar por la ira, tristeza, ansiedad, angustia, miedo, egoísmo, avaricia o envidia, desembocaremos en un callejón sin salida y carente por completo de sentido y dirección.

De manera especial, el estoicismo se detiene a observar la naturaleza y motivaciones del deseo, como profunda fuente de insatisfacción.

¿Mantengo la calma?