Adiós al Chuquiqui

Chuquiqui se tituló en Derecho y Ciencias Sociales en la UAS. Asimismo, incursionó en los estudios de Notario Público y Derecho Parlamentario, de la UNAM. Fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, en Ahome y Secretario del Ayuntamiento, Alcalde de Culiacán, Diputado federal y Local, entre otras actividades gubernamentales y partidistas

Hay personas que militan en política partidista, pero nunca pierden su raigambre popular. Traigo a colación esta sabiduría popular por el fallecimiento de Jesús Enrique Hernández Chávez, apodado “Chuquiqui”, conocido político que militó en el PRI. Comparto el más sentido pésame a su esposa Yolanda, así como a sus hijos: Guadalupe, Jesús Enrique, Yolanda y Ricardo.

Chuquiqui se tituló en Derecho y Ciencias Sociales en la UAS. Asimismo, incursionó en los estudios de Notario Público y Derecho Parlamentario, de la UNAM. Fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, en Ahome y Secretario del Ayuntamiento, Alcalde de Culiacán, Diputado federal y Local, entre otras actividades gubernamentales y partidistas.

Tuve oportunidad de tratarlo en lo personal, porque visitaba la casa de sus padres en la colonia Burócrata, donde conviví con sus progenitores, hermanos y demás familiares.

Asimismo, conviví con él como contrincante deportivo en el futbol, pues era amante, impulsor y practicante de este deporte. Muchas veces nos enfrentamos en el futbol de la Liga de Veteranos, distinguiéndose por su profesionalismo, garra y compañerismo.

De hecho, Rafael Borbón, en su libro: “Pioneros del futbol sinaloense”, dedica algunas anécdotas y remembranzas suyas, como ésta:

“En el mes de mayo de 2003 los empresarios Eustaquio de Nicolás, Valente Aguirre y Juan Antonio García, acordaron con el Gobernador del Estado de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga y con el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Enrique Hernández Chávez, impulsar el Proyecto de adquisición de una franquicia en la Liga de Ascenso a Primera División y la creación del Club Dorados de Culiacán”.

De igual forma, lo nombra entre los deportistas del futbol sinaloense en las décadas de 1950 y 1960, así como entre los personajes que brindaron apoyos para el desarrollo y la consolidación del futbol en Sinaloa.

¿Conservo mi raigambre?