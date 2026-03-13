En Adiós, Tánger, Salma El Moumni retrata el poder destructor de la mirada de los hombres. De su obra dice que “quería dar voz a una mujer silenciada socialmente. Cuando crecemos, confundimos la idea de libertad con el silencio. El precio de vivir libremente es no poder hablar claro: hemos de ser discretas, calladitas, invisibles

Adiós, Tánger (Sexto Piso, 2023) es la primera novela de Salma El Moumni (Marruecos, 1999). En la historia se cuenta que Alia, una mujer tangerina, se ve obligada a salir de su ciudad e ir a vivir a Lyon, Francia.

Alia en las calles de Tánger suscita turbación, aunque ella no comprende por qué. Los hombres, al pasar, la desnudan con la mirada, la siguen, la insultan.

Entonces, en la intimidad de su cuarto, en el esfuerzo de comprender qué ven los hombres en ella, comienza a hacerse fotos. Posa desnuda ante la cámara. Se acuesta, arquea la espalda, y poco a poco esas sesiones fotográficas se convierten en un ritual.

Alia empieza a pasar tiempo con Quentin, un francés de su instituto. Junto a él, descubre un mundo de privilegios, de liviandad, pero también una libertad, que antes no había experimentado.

Si las fotos se dan a conocer, en el Marruecos en el que vive pueden llevar a proceso judicial por considerase inmorales. Quentin traiciona su amistad y las publica en forma anónima en Internet.

El único camino que le queda es dejar el país, para evitar ser acusada de ofensa a la moral. Huye a Lyon, escenario donde se siente a salvo e inicia una nueva vida en un claro desarraigo.

Pronto descubre que en la nueva ciudad en la que vive, la cosificación en las calles también la persigue en Europa, donde el racismo golpea y ahora siente que “ni es de los magrebíes de Francia ni de los blancos de Francia”.

Aquí, a los lugares donde va la palabra que se utiliza es beurette, un término peyorativo del argot, para designar a las jóvenes mujeres francesas de padres magrebíes.

En esta novela, Salma El Moumni, retrata el poder destructor de la mirada de los hombres, y de su obra dice que “quería dar voz a una mujer silenciada socialmente. Cuando crecemos, confundimos la idea de libertad con el silencio. El precio de vivir libremente es no poder hablar claro: hemos de ser discretas, calladitas, invisibles”.

Afirma que “al principio esto ni siquiera era una novela. Fui escribiendo ideas en diferentes trozos de papel y el deseo de convertirlo en un libro llegó cuando visualicé la imagen de una jirafa, una escena que se puede leer en la novela y que tiene que ver con ese animal del que hay una estatua gigante en el centro de Lyon”.

La obra no tiene nada de autobiográfica. Refleja, sí, el camino que siguen tantos y tantos jóvenes marroquíes hoy en día, que emigran y dejan su país, y que de manera particular viven en Francia.