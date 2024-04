En verdad, las crisis o adversidades pueden constituirse en un maestro muy severo, pero, al fin, maestro. Sí, porque la adversidad se torna en oportunidad cuando, en lugar de condolernos por la desgracia, buscamos la llave que nos permita abrir la puerta del futuro.

La palabra crisis se interpreta, normalmente, con una carga negativa de fatalidad, como si toda crisis fuera un obstáculo para el desarrollo y crecimiento. Es cierto que se trata de una situación adversa, pero no es necesariamente negativa, pues, como dice un refrán: “no hay mal que por bien no venga”. Es decir, depende de la actitud con que afrontemos el mal que nos amenaza, ya sea con resignación, negación o aceptación.

En verdad, las crisis o adversidades pueden constituirse en un maestro muy severo, pero, al fin, maestro. Sí, porque la adversidad se torna en oportunidad cuando, en lugar de condolernos por la desgracia, buscamos la llave que nos permita abrir la puerta del futuro.

¿Acaso no hemos visto hermosas flores que nacen en las grietas de las rocas? Cierto, no es el mejor terreno para que luzcan su belleza y alegren la faz del mundo, pero las flores no van a dejar de embellecer el orbe por no contar con un terreno ideal.

Ante la adversidad no hay que doblegarse, sino reinventarse. La pandemia del Covid nos obligó a perseverar y ser más creativos. No salimos de la pandemia igual que cuando entramos; es cierto, pero mostramos con orgullo nuestros raspones y cicatrices, para ir adelante sin doblegarnos, rendirnos o paralizarnos; al contrario, salimos fortalecidos, victoriosos y agradecidos.

Winston Churchill dijo: «El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo». A su vez, el poeta Rainer María Rilke escribió una potente recomendación: “Convierte tu mundo en un peldaño”.

Víctor Frankl afirmó: “No hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido, incluso los aspectos aparentemente negativos de la vida pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se afrontan con la actitud correcta”.

¿Redescubro la oportunidad?

