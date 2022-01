Aeropuertos peligrosos

Queda visto que por una vez sí se pusieron de acuerdo, Jahanpanah. Todos compartieron un mismo y único pensamiento: 'Si los demás son lo bastante tontos como para desperdiciar la leche echándola al pozo, ¡tanto peor para ellos! Yo soy más listo: en la jarra que voy a verter sólo hay agua, y nadie se dará cuenta’.

Poetas latinoamericanos

El Gerardo al Joaquín: “Tu lista de lecturas de gran calibre incluye, ni más ni menos que Ricoeur, Heidegger, Nietzsche, Foucault, Arendt, Eco y de pronto... ¿qué chingaos hace ahí Amado Nervo? Pero me dejaste pensando en Amado Nervo; no vaya a ser que me esté perdiendo de algo, aunque lo siento al nivel de ‘El brindis del Bohemio’. También comparto tu gusto por Neruda, a pesar de que mis lecturas de poetas andan por el ámbito de traducciones de los franceses, Villón, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valery, Char o los italianos de Dante a Ungaretti, los alemanes, el clásico Holderlin, Rilke y los expresionistas encabezados por Trakl, de los poetas que sí leo en su idioma y con traducciones, están Ezra Pound, T. S. Elliot y Dylan Thomas. Neruda me parece en momentos prodigioso y a veces vulgar y simplemente verborreico. Me hizo reír la anécdota de Borges al comentar el Premio Nobel a Neruda: ‘Se merece el premio pues ha escrito unos magníficos poemas a Stalin’. Qué mala leche de Borges, ¿verdad? Entre los mexicanos prefiero a Jaime Sabines, quien me hace sentir en una reunión de ebrios amistosos que de pronto se ponen melancólicos y hablan de amores, de putas y de su padre muerto”.