Por más que el Gobernador diga que no está patrocinando aspiraciones, los que reciben espaldarazos de parte de él los traducen en saltos en el ranking de la sucesión.

Con el timbrado político que traen los recientes cambios en el Gabinete estatal, sobre todo aquellos que rescatan a cuadros que militaron en los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, pareciera que Rubén Rocha Moya está alentando futurismos de los ex de otras siglas, aunque lo más seguro es que trate de armar un equipo plural que haga las veces de un Gobierno de transición para el cierre del sexenio en su último trecho. Y, como no queriendo la cosa, también le agrega pretensos a la lista de donde saldrá el sucesor.

Es que de hoy en adelante varios alcaldes y secretarios del Gobierno del Estado empezarán a caminar, hablar y sobre todo operar con la expectativa de estar bien posicionados para finales de 2026 e inicios de 2027 cuando inicien los aceleramientos por el cambio del titular del Poder Ejecutivo estatal. Por esa razón es que, como en la canción de los 10 perritos, en cuestión de pretensos a la Gubernatura de dos que había hasta al 31 de octubre, que son los morenistas Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez, hoy se agregan Feliciano Castro Meléndrez, Juan de Dios Gámez Mendívil y Gerardo Vargas Landeros.

Los alcaldes de Culiacán y Mazatlán sí percibieron que en los discursos que pronunció el Gobernador los estaba mandando a los cuernos de la luna que traducidos al ámbito terrenal es el despacho principal del tercer piso de Palacio de Gobierno. A Gerardo Vargas le levantó la mano porque ganó la elección en las urnas y también en los tribunales, mientras que a Juan de Dios Gámez lo instó a construirle junto a la sociedad civil el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sinaloa. Feliciano Castro con el protagonismo que adquiere a través de la Vocería que le asignaron se subió al pódium de donde saldrá el relevo de Rocha.

Y si se trata de alimentar la lista de mujeres como posibles sustitutas de Rocha, entonces hay que agregar a Graciela Domínguez Nava, Diputada federal, y Estrella Palacios Domínguez, a quien el Gobernador también le recetó cierta dosis de futurismo al protestar ella como Alcaldesa de Mazatlán, ofreciéndole el total respaldo en la tarea de recuperación de la seguridad pública y en la realización de obra pública de fundamental importancia para el puerto.

Por más que el Gobernador diga que no está patrocinando aspiraciones, los que reciben espaldarazos de parte de él los traducen en saltos en el ranking de la sucesión. Quien accede a algún despacho en Palacio de Gobierno o ayuntamientos le da la interpretación de que es cabeza o participante de un proyecto político y se dispone a trabajar en tal eventualidad quien quite y le atine con la correspondiente recompensa.

Entonces el rearmado de la estructura rochista es en dos vías. Una consiste en sostenerle espacios de participación a aliados políticos como los ex priistas Gloria Imelda Félix, actual Secretaria de Educación Pública y Cultura, y Marco Antonio Osuna Moreno, nombrado Director de Vialidad Y Transportes; al ex panista Adolfo Beltrán Corrales, que preside la Subsecretaría de Gobernabilidad Democrática, y la ex emecista Celia Jáuregui Ibarra, quien fue designada como Secretaria de Turismo del Ayuntamiento de Mazatlán en una especie de reserva de la cual eche manos el Gobernador para otros ajustes en su staff de colaboradores. Esta operación define el semblante del Gobierno plural.

La otra senda, que tiene las trazas del rescate a ex alcaldes, es en realidad el armado del Gobierno de transición en la cual Rocha Moya elige a morenistas leales para que se la jueguen con él en el trienio de clausura del sexenio, de aquí a octubre de 2027. A este grupo se agregará el Presidente Municipal de Mazatlán, Edgar González Zataráin, cuya área de integración al Gabinete se desconoce, y ya se sumaron Martín Ahumada Quintero, de Guasave, a cargo de la Subsecretaría de Atención Médica; Armando Camacho Aguilar, de Salvador Alvarado, que es el nuevo Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo; y Margoth Urrea Pérez, de Navolato, en la Subsecretaría de las Mujeres.

Sin confundir la gimnasia con la magnesia, los ex militantes de otros partidos cuya cabeza en todo caso es Félix Niebla por el alto cargo que significa la SEPyC, personalizan el reconocimiento que Rocha les prometió les haría en el segundo tramo del período sexenal por haberse sumado a la Cuarta Transformación en Sinaloa, decolorándoles del tricolor. De esta ala adhesiva al morenismo le faltan pocos por gratificar entre ellos los ex priistas Fernando Pucheta Sánchez y Jesús Valdez Palazuelos. Y la segunda utilidad es la inclusión de mujeres y hombres a un régimen que ya no es del todo guinda.

Y así, sea o no la intención de Rocha Moya, de todas formas la gente empezó a deletrear los guiños y las amonestaciones que de aquí en adelante haga el Gobernador, pues serán el termómetro político que exhiba las calenturas anticipadas, las fiebres que causan delirios, o los que permanecerán fríos en el congelador de las inviabilidad sucesoria.