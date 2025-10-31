Berdegué debe abrir el abanico de negociación tanto a los pequeños productores que sosegadamente se sientan en la mesa de negociación, con los que le gusta reunirse, como a los aguerridos luchadores del surco que llevan décadas peleando por el esquema que los saque de la agricultura de subsistencia y los involucre en un modelo de agricultura rentable. En ese cotejo pacífico de las posturas y actitudes deben prevalecer los derechos de los manifestantes y las libertades de terceros.

Urge que el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, venga a Sinaloa a sentarse en la mesa de acuerdos con los productores agrícolas de maíz y trigo, sin distingos, para encarrilar el ciclo otoño-invierno en la certidumbre y alejarlo de la ruta del conflicto en que avanza más por la arrogancia del Gobierno federal que por la necesidad de los labriegos de escuchar propuestas y ajustarlas a la realidad del campo.

Es que conforme transcurren los disensos tiende a crecer la brecha entre lo que ofrece la Presidenta Claudia Sheinbaum que ahonda en la corta visión de un campo pobre de labranza para el autoconsumo que debe ser rescatado, y el desdén a la agricultura comercial de producción a gran escala que sostiene la autosuficiencia alimentaria, asumida como el granero de México antes de que la Cuarta Transformación se instalara en Palacio Nacional.

En Sinaloa proceden a calentarse otros ánimos en un tiempo en el cual el estado no soporta más aparte de la inseguridad reinante. El movimiento que exige mejores precios y sistemas de comercialización para granos alimentarios procedió en primera instancia a impedir que las casetas de peaje de las carreteras cobraran las cuotas a vehículos en tránsito, pero decidió escalar a la acción drástica de cerrarlas a la circulación con la consiguiente molestia de transportistas que ayer dirimían si optaban por derribar la barrera.

Tal caos, mismo que el gobierno de Rubén Rocha Moya evitó en anteriores temporadas de siembra y cosechas al aumentar con recursos propios los precios del maíz y trigo, apremia a que la Federación abandone con sentido de urgencia el discurso que apoya a unos con el pretexto de la pobreza extrema y condena a otros al abandono al argüir tintes políticos en exigencias que sí son genuinas.

Berdegué debe abrir el abanico de negociación tanto a los pequeños productores que sosegadamente se sientan en la mesa de negociación, con los que le gusta reunirse, como a los aguerridos luchadores del surco que llevan décadas peleando por el esquema que los saque de la agricultura de subsistencia y los involucre en un modelo de agricultura rentable. En ese cotejo pacífico de las posturas y actitudes deben prevalecer los derechos de los manifestantes y las libertades de terceros,

El titular de la Sader tiene ante sí el apremio de aglutinar al sector campo como uno solo sin desgajarlo como sandía repartida en hospicio. Emplazado a atender toda la superficie de labranza de la tierra con igual diligencia que les resolvió a los graneros del Bajío mexicano, bien puede empezar por escucharlos a todos y ofrecerles la mano del Estado para sacarlos adelante. Cuidado con dejar correr los problemas porque éstos también son como los catarros que al ser descuidados se convierten en peligrosas neumonías.

Entender que no es poco lo que está en juego en Sinaloa. Si Sheinbaum de verdad quiere lograr la soberanía alimentaria, aquí se preparan 469 mil hectáreas para sembrarlas de maíz, 69 mil de frijol, 69 mil de garbanzo, 40 mil de trigo y 14 mil de papa. La tierra de los once ríos que es la troje nacional le resolvería el asunto de la estabilidad que sólo es posible cuando en las mesas de las familias hay los alimentos necesarios.

La crisis del campo sinaloense no podrá resolverse si las partes se inmovilizan en un concurso de soberbias. Berdegué desde su visión científica de la agricultura y los retos futuros, y los productores partiendo desde el conocimiento empírico para construir alternativas, bien pueden destrabar las soluciones no sólo para el actual ciclo sino dándole a esta actividad económica certidumbres de largo aliento.

Esta rama del desarrollo dejó de crujir cuando la naturaleza hizo su parte y puso a las presas casi a la mitad de su capacidad de almacenamiento de agua, pero no se descarte que truene desde el tronco en caso de que prosiga la política pública de desmedido menosprecio a los que producen mucho y exagerado paternalismo a aquellos con parcelas para el autoconsumo.

Y sí. Antes de frases que tratan de encuadrar la inconformidad en el campo en rivalidades políticas, el eslogan que tiene que imperar es el de “por el bien todos, primero la producción de alimentos”. Ojalá que en las horas siguientes sean conciliadas las disconformidades para evitarle a Sinaloa tensiones que la acerquen más al borde del abismo de la inestabilidad.