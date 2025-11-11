Aguas con el Buen Fin

Tal práctica consiste en aumentar el precio de algunos artículos unas semanas antes del Buen Fin y así, cuando este evento llega, anuncian con bombo y platillo descuentos supuestamente espectaculares en los precios cuando realmente están vendiendo más caro o, cuando mucho, al mismo precio que tenían antes del Buen Fin.

Según la Profeco, en el Buen Fin algunas tiendas departamentales aprovechan la oportunidad para utilizar una práctica abusiva e ilegal contra los consumidores, que afecta sus bolsillos.

Tal práctica consiste en aumentar el precio de algunos artículos unas semanas antes del Buen Fin y así, cuando este evento llega, anuncian con bombo y platillo descuentos supuestamente espectaculares en los precios cuando realmente están vendiendo más caro o, cuando mucho, al mismo precio que tenían antes del Buen Fin.

También, según la Profeco, esa práctica abusiva se lleva a cabo por más o menos el 40 por ciento de los proveedores que participan en el Buen Fin, o sea, casi la mitad de ellos están engañando a los consumidores.

Obviamente que esta práctica abusiva es ilegal y está sancionada por la ley, sin embargo, para combatirla y para que el consumidor pueda recuperar lo que pagó de más y hasta una bonificación adicional de al menos el 20 por ciento del precio correcto, es necesario acudir a los tribunales federales.

En los tribunales federales se deberá presentar una acción colectiva por al menos 30 consumidores afectados por el mismo proveedor, es decir, por la misma tiene departamental.

Por lo tanto, si usted se da cuenta que le vieron la cara y fue víctima de esta práctica abusiva, conserve sus recibos de compra y póngase en contacto con nosotros para apoyarlo en la acción colectiva.

Participar en la acción colectiva no le costará ni un centavo ni de honorarios ni de gastos, así que no pierde nada y puede ganar mucho.

De hecho, ya existe una acción colectiva similar que iniciamos hace algunos años y estamos esperando una decisión de un tribunal federal para saber su destino final.

Si el resultado es favorable a los consumidores, se lo informaremos para que, si procede, pueda sumarse.

Los proveedores llevan a cabo esta práctica abusiva sencillamente porque no les pasa nada, la Profeco no actúa y los consumidores son apáticos y no se defienden aun cuando no les cueste nada.