Al maestro con cariño

Hoy, que ya descansa en paz, le reiteramos nuestro agradecimiento por su dedicación y enseñanza, por ser un gran maestro y no contentarse con impartir conocimientos, sino por motivar, influir, impactar, entregarse, dejar huella y formar personas.

El título de esta columna es el que le fue dado a una película de 1967 en Hispanoamérica (en inglés se llamó To Sir, with love, basada en una novela del mismo nombre) y protagonizada por el actor Sidney Poitier.

Llamamos así esta entrega para rendir tributo y homenaje al Profesor Flavio García Verdugo, quien falleció el sábado. El 22 de mayo de 2021 nos referimos a él citándolo entre otros maestros: “Otro emblemático maestro que está por cumplir 90 años es Flavio García Verdugo, reconocido profesor de Química y Física. Fue mi mentor en tercero de secundaria y era famoso por impartir admirablemente su materia y alternar su instrucción con divertidos chistes. A todos los alumnos nos decía señor, acompañando el tratamiento con el primer apellido.

“Recientemente tuve la oportunidad de comunicarme en Facebook con su hija Paola y le comenté algunas vivencias de aquellos años. Paola me respondió: “Qué feliz me hace leer esto y, cuando se lo leo, ver cómo se le llenan sus ojos de lágrimas y me pregunta: “¿cómo saben de mí?” En su inocencia, ya a sus casi 90 años lucha contra el Cáncer, pero aquí sigue amando y disfrutando vivir. Gracias por compartir esto, él sólo sonrió y dijo, “¡Es verdad, huuuuuuuuy, hija!”

Su atractiva didáctica y metodología convertían sus clases en un paraíso sapiencial. Su alegría era contagiosa y su paciencia frente al pizarrón para explicar las fórmulas y valencias fue proverbial, así como la ejemplar confianza que fomentó en sus alumnos.

¿Rindo tributo y homenaje a mis maestros?