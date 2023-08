gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Alan Ladd (Alan Walbridge Ladd: Hot Springs, Arkansas, 3 de septiembre de 1913 - Palm Springs, California, 29 de enero de 1964) fue un actor estadounidense de cine negro, cine bélico y western. Casi cien películas, de 1932 a 1964. Se hizo célebre por su talante poco expresivo en escena y por su corta estatura (1,65 m.). En la mayor parte de las películas que protagonizó o bien al típico héroe norteamericano o a algún malvado no exento de principios.

Ladd nació en Hot Springs, Arkansas, hijo de inmigrantes ingleses. Al principio de su carrera hacía pequeños papeles en el cine, como el de periodista en Ciudadano Kane, de Orson Welles (1941). Al año siguiente adquirió gran notoriedad por su papel de asesino con sentimientos en This Gun for Hire (en España, Contratado para matar) o El cuervo, 1942), junto a Veronica Lake. Al ser dicha actriz también menuda, los estudios reunieron a la pareja en otras producciones muy populares, como La llave de cristal, La dalia azul y Saigón. Es de señalar que el destino de ambos actores sería trágico.

A Ladd le llegó el estrellato por su papel de pistolero también entrañable en el western clásico Shane (en España, Raíces profundas, 1953), con Jean Arthur y Van Heflin. Ladd fue elegido 3 veces en la lista Quigley 10 de estrellas del año (años 1947, 1953 y 1954). En 1954 protagonizó, junto a otros veteranos actores británicos, la película El caballero negro (The Black Knight), también británica, donde representó, cosa rara en él, a un bravucón caballero medieval. Desgraciadamente este trabajo fue oscurecido por el gran éxito cosechado con Raíces profundas.

Ladd trabajó también en la radio, señaladamente en la serie Box 13, que se presentó de 1948 a 1949 y fue producida por la propia compañía del actor, Mayfair Productions.

Alan Ladd estuvo casado con su agente, la ex actriz de cine mudo Sue Carol. La actriz Jordan Ladd es su nieta. Con su primera esposa, Midge Harrold, tuvo un hijo, Alan Ladd, Jr., quien se hizo ejecutivo y productor cinematográfico, y fundó la Ladd Company. Otro hijo del actor, David Ladd, se casó con la actriz protagonista de la serie Los Ángeles de Charlie, Cheryl Ladd.

Alan Ladd murió de una sobredosis de alcohol y barbitúricos, en 1964, a los 50 años, en lo que se ha considerado un probable suicidio”.

Comentarios de mi paisano-contemporáneo-amigo el ERNY SÁNCHEZ:

“Alan Ladd me marcó profundamente de por vida desde que lo vi interpretando el papel de SHANE: un agotado pistolero que comienza a imaginar una vida más tranquila después de entablar amistad con una familia de colonos con un hijo que lo idolatra.... ese sentimiento de idolatría del hijo, que tenía 11 años, y yo 6 cuando vi la película, me lo transmitió hondamente. Después lo vi en la película: “The Proud Rebel”, donde interpreta a un ex soldado confederado cuya casa fue quemada, su mujer asesinada y su hijo sufre un mutismo tras presenciar el traumático incidente...su hijo en la película, era David, su vástago en la vida real...en el film, el Ladd se la pasa desesperado por encontrar un tratamiento eficaz para su hijo que lo hiciera recobrar el habla. Esos dos films, con dos chiquillos de mi edad, y un héroe adulto protegiéndolos, me dejaron una huella muy profunda en mi existencia y un ‘feelin’ muy especial por Alan Ladd. Me habría gustado haberlo conocido y regalarle el disco que grabó mi primo Gregorio Chávez (cantante de los Ranger’s) con la canción de SHANE (un éxito musical en Mazatlán, grabado en el estudio de discos Tambora propiedad de Juan Vicente Laveaga) basada en el ‘soundtrack’ de la película.

Decía el Ladd...”Tengo la cara envejecida de un niño de coro de iglesia, el físico de un peso pluma desnutrido... Si puedes imaginar mi éxito en la pantalla, eres un mejor hombre que yo”.