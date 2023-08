La interpretación de Turing realizada por Cumberbatch, fue universalmente aclamada, por ejemplo por el crítico Clayton Davis indicó que es «una interpretación antológica... que demuestra que es uno de los mejores actores de nuestros días»

En la BookExpo America 2014, Princeton University Press anunció que publicaría una edición de la biografía de Alan Turing escrita por Andrew Hodges Alan Turing: The Enigma en septiembre de 2014 bajo el título The Imitation Game. Los tráileres del Reino Unido y los Estados Unidos fueron lanzados el 22 de julio de 2014. El póster internacional vio la luz el 18 de septiembre de 2014, con el lema «El verdadero enigma era el hombre que descifró el código».

Recepción

La película ha recibido críticas positivas de los críticos elogiando particularmente la actuación del protagonista, Benedict Cumberbatch como Turing. Actualmente posee un índice de aprobación del 91% en el sitio web de agregación de opiniones Rotten Tomatoes, con una puntuación media de 7,4/10, basada en 27 opiniones. En Metacritic, que asigna una calificación normalizada de 100, la película tiene un registro de 71, basado en 9 opiniones.

Kaleem Aftab, de The Independent, dio a la película una crítica de cinco estrellas aclamándola como «la mejor película británica del año». Lou Lumenick del New York Post la describió como «una apasionante película de calibre Óscar», mientras que el crítico James Rocchi agregó que la película es «fuerte, agitadora, triunfante y trágica». Peter Debruge, de Variety, añade que la película está «muy bien escrita, montada de manera elegante e interpretada de forma conmovedora». El crítico Scott Foundas declaró que «la película es innegablemente fuerte en sus pinturas de una luz brillante quemándose demasiado pronto y del a menudo indigno destino de quienes se atreven a desafiar a las normas establecidas de la sociedad».

Además, también se dirigen alabanzas a la actuación de Keira Knightley como Joan Clarke, al montaje de William Goldenberg, a la música de Alexandre Desplat, a la fotografía de Óscar Faura y al diseño de producción de Maria Djurkovic. La película también fue recibida con entusiasmo en el Festival de Cine de Telluride y ganó el «Premio del Público a la Mejor Película» en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el más alto premio del festival, con el que The Imitation Game se unió a las filas de las oscarizadas Slumdog Millionaire, El discurso del rey y 12 Years a Slave que también tuvieron ese honor en sus respectivos años.

La interpretación de Turing realizada por Cumberbatch, fue universalmente aclamada, por ejemplo por el crítico Clayton Davis indicó que es «una interpretación antológica... que demuestra que es uno de los mejores actores de nuestros días». Foundes, de Variety, declaró que la actuación de Cumberbatch es «magistral... una maravilla de ver». Por otro lado, Manohla Dargis, de The New York Times, la describió como «delicadamente matizada, espinosa y trágica», y Owen Gleiberman, de la BBC, la proclamó como «una perfección adaptada emocionalmente».

Se trata de «una actuación asombrosa de Cumberbatch: se descifra su trabajo mucho después de los créditos», según declaró Dave Calhoun, de Time Out. Todd McCarthy, de The Hollywood Reporter escribió que el indiscutible punto culminante de la película era Cumberbatch «cuyo carisma, su narración con modulada y naturalista matriz de excentricidades, su talento para indicar que una mente nunca está en reposo y su destreza para, simultáneamente, retratar la rareza y el atractivo físicos se combinan para crear un retrato absolutamente creíble de un genio en su trabajo». Los críticos también señalaron que se trata de su mejor rendimiento en su carrera de actor hasta la fecha. El crítico Roger Friedman escribió al final de su opinión que «Cumberbatch puede ser lo más parecido que tenemos a un verdadero descendiente de Sir Laurence Olivier».

A pesar de alabar las actuaciones de Cumberbatch y Knightley, Catherine Shoard de The Guardian dijo que la película es «demasiado formulista, demasiado eficiente en simplemente arrastrarte y asegurarse de que has registrado el mensaje de la diversidad». Tim Robey de The Telegraph, por su parte, la describió como «una película sobre una calculadora humana que se siente... un poco demasiado calculada». Algunos críticos también expresaron su preocupación por la ausencia en la película de escenas de sexo que pusieran de relieve la homosexualidad de Turing.