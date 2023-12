sicairos6204@gmail.com

Son estos movimientos del ajedrez político de Sinaloa los que abren las posibilidades de que Culiacán y Mazatlán sean gobernados por alcaldesas. Y dos mujeres puntean en estos momentos por cada municipio. Damas de trayectorias notables, de hojas limpias en el servicio público. Mujeres de armas tomar tratándose de combate a la corrupción, abatimiento de rezagos, y lucha restauradora de las garantías constitucionales.

En caso de concretar el Movimiento Regeneración Nacional las candidaturas para dos mujeres en los municipios más importantes, por cuestiones de paridad de género en materia electoral, todo indica que serán Mazatlán y Culiacán donde este partido busque instalar alcaldesas rompiendo el dominio político machista. Y por si sí o por si no, se alistan Celia Jáuregui Ibarra y Estrella Palacios Domínguez en la trinchera marismeña, así como María Teresa Guerra Ochoa y Merary Villegas Sánchez en el frente tomatero.

Por simple decantación de escenarios, Gerardo Vargas Landeros irá por la ratificación en Ahome, lo mismo hará Armando Camacho Aguilar en Salvador Alvarado, y en Guasave es posible que Martín Ahumada Quintero también intente repetir, o en caso contrario se postule a otro hombre, alentando ello que el principio de equidad contemple a mujeres en Mazatlán y Culiacán si es que Morena no les autoriza la reelección a los presidentes municipales Edgar González Zataráin y Juan de Dios Gámez Mendívil. De aquí mañana andará a toda velocidad la carreta guinda y se acomodarán las suspirantes calabazas.

En Culiacán se efectúa una intensa labor de cálculo político por tratarse de la capital sinaloense y el municipio que más votos aporta. El Gobernador Rubén Rocha Moya pone en la balanza futurista el buen trabajo que ha realizado Gámez Mendívil para estabilizar el gobierno luego del escenario de ingobernabilidad que dejó Jesús Estrada Ferreiro, o bien la pertinencia de que se postule a una diputación local y asuma la presidencia de la Junta de Coordinación Política en la 64 Legislatura del Congreso del Estado.

En la misma tesitura de cómputo del riesgo-beneficio está el caso de Gonzáles Zataráin en Mazatlán, que logró altos niveles de gobernabilidad reponiendo transparencia, restablecer la relación con los sectores social y económico, y quien está a punto de restaurar los hilos de civilidad que enredó Luis Guillermo Benítez Torres, el hoy ex Alcalde en calidad de imputado por desempeño irregular de la función pública. ¿Darle continuidad a la gestión de emergencia que inició en octubre de 2022, o integrarlo al Gabinete estatal en la inminente reestructuración?

En Mazatlán Celia Jáuregui trae el gen de la solidaridad con sectores vulnerables ya que su madre, Celia Ibarra, es eterna luchadora de causas difíciles y enemiga de la injusticia, fundadora del Hogar Damasco que protege a personas de la tercera edad y enfermos mentales que viven en la indigencia. La actual Diputada local, recientemente adherida a Morena, fue reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán, Subsecretaria de Promoción y Operación Turística del Gobierno de Sinaloa, Regidora, Directora del Acuario, e impulsó la Ley para la Detección del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Sinaloa.

En lo que toca a Estrella Palacios, es Secretaria de Turismo desde el 7 de febrero de 2023 y antes de asumir el cargo se desempeñó en la Subsecretaria de Promoción Turística dentro de la misma dependencia. Egresó de la Licenciada en Turismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en su actual gestión registra éxitos como la reciente realización en Mazatlán de la Convención de la Florida Caribbean Cruise Association.

Para Culiacán se ha apuntado María Teresa Guerra Ochoa, actual titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Rubén Rocha Moya donde ha impulsado una intensa agenda de protección a los derechos femeninos; activista en diferentes frentes de la sociedad civil, egresada de la Facultad de Derecho de la UAS y Doctora y Postdoctora por la Universidad de Arizona en la misma área profesional. Es integrante nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.

Merary Villegas es militante de Morena desde 2015, partido que actualmente dirige en Sinaloa; se desempeñó como Diputada local en la 62 Legislatura; desde 2018 y actualmente ocupa una curul en la Cámara de Diputados federal; estudio la carrera de Enfermería en la UAS ejerciendo dicha profesión en la Secretaría de Salud de Sinaloa, y en 2018 aspiró a la candidatura a Alcalde de Culiacán sin obtener la postulación.

A no ser que haya virajes de última hora en la decisión que tomen la dirigencia nacional de Morena y el Gobernador Rubén Rocha Moya, de estas cuatro mujeres podrían surgir las candidaturas de la Cuarta Transformación para Mazatlán y Culiacán, dos municipios y ciudades que todavía se hallan en proceso de sanación política de los agravios propinados por los destituidos Jesús Estrada y “El Químico”, dos hombres de todas las confianzas de López Obrador que se apartaron del triduo moral presidencial de no mentir, no traicionar y no robar.