¡¡¡Alerta!!!

Del abandono escolar vale la pena recordar que en nuestro estado registramos un porcentaje de abandono de 9.2 por ciento, equivalente a 53 mil 127 alumnos; es un número altísimo, pero muy diferente al proyectado por Inegi de 126 mil 970.

La escuela sinaloense contuvo la gravedad de los efectos de la pandemia. Contrario a lo que pueda pensarse, las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes (NNJA) sí aprendieron durante la pandemia. Además, lograron sobreponerse en su mayoría al impacto del stress socioemocional desarrollado a partir de 20 meses de romper con su normalidad. Y claro, si bien aun hay riesgos de abandono escolar en miles de estudiantes, han sido muchos miles más los que se lograron rescatar. Hay evidencia que respalda estas afirmaciones.

Del 11 al 15 de septiembre se realizó un diagnóstico con una doble intencionalidad. Mientras, por un lado, se evaluaron los Aprendizajes Mínimos Indispensables (AMI) en los estudiantes de primaria y secundaria, por otro, se buscó entender las emociones experimentadas vinculadas a la escuela durante este periodo. En el primer caso se trabajó con una muestra de 47 mil 469 estudiantes de todos los grados escolares, desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria; en el segundo, la muestra fue de 40, 108 NNJA, en el que por lo menos, 40 por ciento de los cuestionarios se realizaron de manera presencial. Tratándose de aprendizajes, el instrumento se adaptó al modelo presentado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesisa (CEEY), del cual hemos hablado en entregas anteriores; para las emociones, la herramienta esta basada en las consideraciones de la Universidad de Boston.

Los hallazgos del diagnóstico presentan varios puntos a destacar, sin embargo, uno de los más notables es el diagnóstico en sí mismo. No existe en la República Mexicana ningún otro estudio con datos específicos que evalúen los efectos de las acciones implementadas por las autoridades educativas locales y su cristalización sobre nuestros hijos. La validez de los datos cuenta con representatividad estatal, con desglose por nivel educativo. El diagnóstico puede consultarlo en: miescuela.sepyc.gob.mx

En el primer rubro, a pesar de que las estimaciones hablaban de poder perder hasta dos años de aprendizaje, en Sinaloa se logró el mejor escenario previsto por agencias internacionales: mantener hasta dos tercios de un año escolar. Es decir, la educación a distancia nos golpeó, pero no estamos hablando de una generación herida, por lo menos no en nuestro estado.

Los jóvenes de primaria fueron menos golpeados que los de secundaria, aunque estos últimos siguen estando por encima de la media nacional proyectada (es un cálculo, no hay un estudio) por el CEEY. En primaria, los grados de cuarto, quinto y sexto salen un poco más bajo que los primeros años de primaria, esto quizás sea reflejo del stress de las mamás, quienes han sido en buena medida una red de apoyo para las niñas y los niños. La pandemia ha impactado por igual manera a escuelas privadas y públicas, siendo las privadas quienes mejor resultado obtuvieron, pero nada sustantivo, ni siquiera por arriba de 1 por ciento. Ahora bien, donde hay que poner mayor atención es en los estudiantes de secundaria, quienes obtuvieron los resultados más bajos, tanto para nivel primaria y secundaria.

En cuanto a las emociones, la Universidad de Boston considera cinco variables para medir el perfil sobre la condición emocional de los niños y jóvenes: la autorregulación (Vs. La dispersión), el auto control (Vs. la ansiedad y la frustración), la empatía (Vs. del individualismo), el optimismo (más emociones positivas que negativas), la resiliencia (Vs. la pérdida de la normalidad y objetivos escolares).

Nuestros niños y jóvenes presentan resultados optimistas, puesto que, en el peor de los casos, seis de cada 10 se impuso a la adversidad. En secundaria, 60 por ciento tienen sentimientos positivos, a diferencia de primaria don 69 por ciento lo logran, pero hay que ponerle atención por lo menos a 30 por ciento en este aspecto en secundaria. Al evaluarlos sobre su capacidad para sobreponerse a la necesidad de interrumpir su cotidianidad en la escuela, 63 por ciento de los niños de primaria lograron resiliencia, mientras que 65 por ciento lo alcanzó en secundaria. El rango de mejor evaluación lo obtuvieron en la variable de regulación, donde 73 por ciento de los niñ@s y jóvenes combatieron con éxito la dispersión. Si de controlar sus emociones en escenarios de presión se trata, 64 por ciento de los estudiantes de secundaria vencieron sensaciones de ansiedad, mientras que 67 por ciento lo lograron en primaria; aun así, casi 35 por ciento de ellas y ellos reflejan frustraciones y ansiedades.

Las maestras y maestros demostraron ser la mejor plataforma disponible en Sinaloa. Los estudiantes sienten esperanza, apoyo y entusiasmo en su relación con los maestros. Por ejemplo, 86 por ciento se siente feliz en la escuela; 86 por ciento se siente seguro; 8 de 10 sienten el apoyo de sus maestros y seis de 10 se dice entusiasmado por regresar a la escuela. En este último aspecto, sólo 15 por ciento dice no sentirse entusiasmado con el regreso a la presencialidad.

Del abandono escolar vale la pena recordar que en nuestro estado registramos un porcentaje de abandono de 9.2 por ciento, equivalente a 53 mil 127 alumnos; es un número altísimo, pero muy diferente al proyectado por Inegi de 126 mil 970. Estrategias como “Me quedo en la escuela” (Centros Comunitarios de Aprendizaje, Reforzamiento Educativo, Desde hoy a la escuela, Instrumento de Valoración de Conocimientos Básicos) y Regreso “sin prisas, pero sin pausa” (Apertura de escuelas, modelo híbrido, evaluación diagnóstica, replanteamiento del ciclo escolar) han dado resultados favorables.

Más que vanagloriarse, los resultados obtenidos en el diagnóstico son una “convocatoria”. La pandemia aún no termina. Lejos de darle la espalda, necesitamos reconocerla y hacerle frente. Estos meses nos han mostrado, una vez más, que lejos de tener un sistema educativo nacional, contamos con 32 sistemas educativos locales. Soluciones locales para problemas locales.

Familias, docentes, medios de comunicación, sindicatos (SNTE, sección 27 y 53), organismos de sociedad civil, funcionarios de SEPyC y SEP, el camino ha sido largo pero ha valido la pena. Mantengámonos “alerta”, porque siempre habrá una pequeña victoria que librar para ganar la última batalla. ¡Éxito!

Que así sea.