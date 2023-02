Sin embargo, una primera alerta de este arranque es la propia integración del CTE con perfiles cercanos al partido en el gobierno.

Cuatro alertas más que vale activar:

1. La primera, la oportunidad y totalidad de la información, a unos días de que concluyera la apresurada etapa de registro de las personas aspirantes, el micrositio creado para ello no contaba con información de los nombres ni trayectorias de quiénes aspiran a esta alta responsabilidad electoral. Es necesario algo más que una lista de folios y no solo para el CTE. ¡Todas y todos tenemos derecho a saber!

2. La segunda se relaciona con las entrevistas que realizará el CTE y no se transmitirán en vivo, con la justificación de no otorgar ventajas entre las personas aspirantes. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) hemos insistido en que la no transmisión de estos ejercicios es una mala práctica y va en contrasentido de la transparencia y máxima publicidad que deben garantizar. Una forma para proteger la igualdad de condiciones entre las personas participantes es a partir de formular una batería de preguntas previamente trabajadas, con el mismo nivel de dificultad y de temática, pero no repetidas. Lo que sucede, por lo general, es el planteamiento de la misma pregunta -o sumamente similar- a cada participante y evidentemente este poco cuidado en la preparación de las entrevistas da ventajas. ¡Es posible elaborar baterías de preguntas extensas y cuidadas!

3. En esta línea, la tercera alerta se vincula curiosamente con una buena práctica realizada en el proceso anterior (2020), el desarrollo de entrevistas públicas a quienes integren las quintetas por parte de la Junta de Coordinación Política que ahora no están previstas, requerimos un ejercicio de evaluación más exhaustivo y que abone al escrutinio y deliberación pública. ¡No más decisiones en lo oscurito!

4. La última es la tibieza de no haber establecido una lista exclusiva de mujeres para la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues desde su creación como órgano autónomo en 1990 no ha sido presidido por una mujer. Esta decisión daría cumplimiento amplio al principio constitucional de paridad de género y, al mismo tiempo, disminuiría la brecha existente de las mujeres al frente de las instituciones del país. Sería histórico que por primera vez una mujer sea la presidenta. ¡Sí, con a!