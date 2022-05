Alfred Newman (2)

Continuación de la filmografía de Alfred Newman (New Haven, Connecticut; 17 de marzo de 1901-Los Ángeles, California; 17 de febrero de 1970), compositor estadounidense de música de cine y uno de los más importantes de la historia de este arte en Estados Unidos, además de ser el autor de la característica sintonía de la 20th Century Fox. (Wikipedia)

1938 - Así nace fantasía (nominado al Óscar)

- El vaquero y la dama (nominado al Óscar)

1939 - Beau Geste

- Gunga Din

- Rapsodia de juventud (nominado al Óscar)

- Esmeralda la zíngara (nominado al Óscar)

- Vinieron las lluvias (nominado al Óscar)

- Cumbres borrascosas (nominado al Óscar)

- El joven Lincoln

- Corazones indomables

1940 - El signo del Zorro (nominado al Óscar)

- El renegado

- Enviado especial

- The Grapes of Wrath

- El despertar de una ciudad

- Tin Pan Alley (Óscar a la mejor Banda sonora)

1941 - Bola de fuego (nominado al Óscar)

- ¡Qué verde era mi valle! (nominado al Óscar)

- Un americano en la RAF

- Sangre y arena

1942 - Mi chica favorita (nominado al Óscar)

- El cisne negro (nominado al Óscar)

- El hijo de la furia

- Sé fiel a ti mismo

- Ten Gentlemen from West Point

1943 - La canción de Bernadette (Óscar a la mejor Música de film dramático)

- Coney Island (nominado al Óscar)

- El diablo dijo no

1944 - Laura (sólo Director musical y de orquesta)

- Wilson (nominado al Óscar)

- Irish eyes are smiling (nominado al Óscar)

1945 - Las llaves del reino (nominado al Óscar)

- Que el cielo la juzgue

- State Fair (con Charles Henderson) (nominados al Óscar)

1946 - El filo de la navaja

- El castillo de Dragonwyck

- Centennial summer (nominado al Óscar)

1947 - El mundo de George Apley

- La barrera invisible

- El capitán de Castilla (nominado al Óscar)

- Mother Wore Tights (Siempre en tus brazos) (Óscar a la mejor Música de filme musical)

- Nido de víboras (nominado al Óscar)

1948 - El telón de acero

- When my baby smiles at me (nominado al Óscar)

1949 - El demonio del mar

- The Dolly Sisters

- Hablan las campanas

- Carta a tres esposas

1950 - Pánico en las calles

- Eva al desnudo (nominado al Óscar)

- El pistolero

1951 - David and Bathsheba (nominado al Óscar)

- En la Costa Azul (nominado al Óscar)

1952 - With a song in my heart (Óscar a la mejor Música de filme musical)

- El precio de la gloria

1953 - Llámame señora (Óscar a la mejor Música de film musical)

- Esta noche cantamos

- La túnica sagrada

- Cómo casarse con un millonario

1954 - Sinuhé, el egipcio (Con Bernard Herrmann)

- Luces de candilejas (solo Supervisión musical junto a Lionel Newman) (nominado al Óscar)

- El diablo de las aguas turbias

1955 - La tentación vive arriba

- La colina del adiós (Óscar a la mejor Música de film dramático)

- Papá piernas largas (nominado al Óscar)

1956 - Anastasia (solo adaptación musical junto a Ken Darby) (nominado al Óscar)

- El rey y yo (Con Ken Darby) (Óscar a la mejor Música de film musical)

1958 - South Pacific (sólo adaptación musical junto a Ken Darby) (nominados al Óscar)

1959 - El diario de Ana Frank (nominado al Óscar)

- Mujeres frente al amor

1961 - Prometidas sin novio (sólo adaptación musical junto a Ken Darby) (nominado al Óscar)

1963 - La conquista del Oeste (Con Ken Darby) (nominado al Óscar)

1965 - La historia más grande jamás contada (nominado al Óscar)

1966 - Nevada Smith

1967 - Camelot (sólo adaptación musical junto a Ken Darby) (Óscar a la mejor adaptación musical)

1968 - Los malvados de Firecreek

1970 - Aeropuerto (nominado al Óscar)