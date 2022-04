A no ser que los equilibrios políticos sean cosa a exhibir en el museo de las conquistas ciudadanas perdidas, la acción legislativa de rechazo a la reforma energética es parte del desarrollo democrático y no cuestión de traiciones y lealtades, ni razón para que las bancadas que coexisten en la Cámara de Diputados se enfrenten como gallos de pelea en el redondel de las peores bajezas. Todos los gobiernos, independientemente del signo político del cual emanan, deben reconocer y fomentar los contrapesos entre poderes constitucionalmente instalados.

Los siempre dispuestos aliados, hasta algunos del Partido Verde, le fallaron a Morena; los cabilderos de la 4T no hicieron bien la chamba; la alianza PRI-PAN-PRD siguió firme en lo anunciado en la víspera, la operación bisagra de Movimiento del Movimiento Ciudadano viró hacia el voto en contra y de la reforma energética y aun así del pandemónium nacieron los equilibrios que quiérase o no urgían en México para moderar los controles que uno solo ejerce sobre los demás componentes del sistema político. A reserva de que se enfríen los ánimos y se conozcan las pérdidas o ganancias y las victorias o frustraciones de este capítulo camaral, saboreemos mientras tanto el agradable fruto de la representación popular.

A no ser que los equilibrios políticos sean cosa a exhibir en el museo de las conquistas ciudadanas perdidas, la acción legislativa de rechazo a la reforma energética es parte del desarrollo democrático y no cuestión de traiciones y lealtades, ni razón para que las bancadas que coexisten en la Cámara de Diputados se enfrenten como gallos de pelea en el redondel de las peores bajezas. Todos los gobiernos, independientemente del signo político del cual emanan, deben reconocer y fomentar los contrapesos entre poderes constitucionalmente instalados.

Reverso

Acotación pacificadora

A pesar de que en la conferencia de prensa semanera de ayer fue muy claro en la postura de que el revés por el rechazo a la reforma energética no es para Morena sino para los mexicanos porque se impidieron beneficios con la baja de las tarifas eléctricas domésticas para 46 millones de hogares, el Gobernador Rubén Rocha Moya cuidó la relación políticamente correcta que tiene con la Oposición en Sinaloa sin caer en la dinámica de San Lázaro que un día antes no dejó títere con cabeza. “Por fortuna ni los priistas, panistas o perredistas, ni los del Movimiento Ciudadano de Sinaloa están involucrados porque no hay más que una diputada del PRI en esta Legislatura; es un problema nacional, no local”, declaró.