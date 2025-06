Alguien (Libros de Asteroide, España, 2015) es una novela de Alice McDermott (Brooklyn, Nueva York, 1953). En ella Marie Commeford, la protagonista de la historia, es una neoyorquina de origen irlandés que en primera persona cuenta su vida y la de su familia.

En su narración recorre siete décadas de la historia de una familia católica en Brooklyn, Nueva York, en un tono cercano y emocional.

Las relaciones familiares con sus padres y su hermano, la vida en el barrio con sus amigas y amigos de la infancia y la adolescencia.

Su primer amor y el despertar a la sexualidad, su primera dolorosa decepción amorosa, la escuela, el hermano que se va de sacerdote, su primer trabajo en una funeraria del barrio, cuyo dueño es amable y atento. Su noviazgo, el matrimonio y la maternidad.

La muerte de los padres, el hermano que deja el sacerdocio y vive una crisis emocional, la solidaridad familiar, la vejez, la felicidad que se encuentra en las relaciones y en los eventos de la vida de todos los días.

El lenguaje es sencillo, directo y la estructura de la historia entreteje las historias de otros personajes.

Es una celebración de la vida cotidiana, en la que nos movemos todos los días a lo largo de nuestras vidas.

La autora hace presente la condición humana con el amor, el dolor, la alegría, el miedo, la duda, lo inesperado, la ternura, el cariño, la solidaridad, la fraternidad, la compasión, la misericordia y todo eso que nos hace personas.

Alice McDermott ganó en 1999 el National Book Award y el American Book Award con la novela Un hombre con encanto.

En dos ocasiones ha sido finalista del premio Pulitzer. Y ha sido reconocida con otros premios literarios en su país.

Ha enseñado literatura en diversas instituciones de educación superior de Estados Unidos entre ellas la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de California-San Diego, la American University y la Universidad de New Hampshire.

McDermott vive a las afueras de Washington D. C. con su compañero y sus tres hijos. Es católica.

Entre sus obras más conocidas están: A Bigamist’s Daughter. A&C Black (1982); Aquella noche (1987); En bodas y entierros (1992); Child of My Heart: A Novel (2002); These Short, Dark Days (2015) y The Ninth Hour: A Novel (2017).

***

La versión original de la obra se publicó en inglés en 2013, y la versión al español es una traducción de Vanesa Casanova.

Alguien

Alice McDermott

Libros de Asteroide

España, 2015

pp. 194