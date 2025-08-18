Alineación de querencias

La capacidad de consensuar y respetar acuerdos refleja la madurez de las familias empresarias.

La capacidad de consensuar y respetar acuerdos refleja la madurez de las familias empresarias.

Hemos hecho un retiro ejecutivo para ayudar a alinear las querencias de los socios de una empresa familiar. Ha sido un proceso de mucha riqueza. Hoy quiero describirles en qué consiste este asunto.

En la mayoría de estas organizaciones los diálogos suelen centrarse en temas cotidianos de la operación del negocio o, si acaso, en asuntos del entorno. Los sueños, las preferencias, las intenciones de largo plazo, no acostumbran compartirse tan abiertamente.

La querencia de cada persona es única. Se pueden parecer mucho las de varios socios, por haber compartido tantas experiencias durante su vida, pero unificar una visión común exige un trabajo continuo de diálogo de gran calidad.

Lo que cada uno quiere no siempre se explicita, pero puede manifestarse sin que los demás lo capten con claridad. Algunos familiares más perceptivos infieren ciertos motivos de alguna persona, pero solo por intuición interpretan lo que le mueve y quisiera lograr. A veces nuestras conjeturas son acertadas, otras nos equivocamos.

Ninguna deducción puede suplir a la expresión abierta y clara de qué deseamos, para nosotros y para la empresa, y entonces tomar eso como base para llegar a acuerdos sobre el rumbo que en conjunto decidimos tomar.

Cuando los integrantes de verdad se escuchan, son capaces de madurar su calidad de diálogo y tienen la apertura para expresarse, aceptarse y comprenderse, pueden hacer un esfuerzo por negociar y conciliar la idea de empresa que en conjunto quieran hacer realidad. La querencia es justamente eso, es la definición compartida del futuro a construir.

En este reciente taller los hermanos expresaron con honestidad sus propias querencias, y pudimos apreciar sus enormes coincidencias y unas cuantas discrepancias. Todos quieren llevar a su grupo a un nivel superior en el proceso de institucionalización, empoderar al director general recientemente contratado, conformar un sistema de gobierno efectivo, internacionalizar los negocios para mitigar el riesgo país, prepararse para la transición generacional y, desde luego, crecer el valor de la compañía.

¿En qué difieren? Pues tienen distinta disposición al riesgo, unos son más atrevidos, otros más cautos, unos quieren que sus hijos se integren ya a la organización, aprendiendo desde abajo en quehaceres operativos, otros prefieren que primero crezcan como profesionales en otras empresas y luego se incorporen en posiciones más gerenciales. Otras discrepancias tienen que ver con la forma como quieren entrar en mercados extranjeros, y con la manera de crear sociedades con terceros.