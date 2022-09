Después de la caída de Murillo Karam al Penal y la salida inmediata de Rosario Robles, al otrora envalentonado (Alito) fustigador de la 4T, le quedó más que claro que la justicia en mexicana tiene el sello de la casa y que las rejas de la cárcel se abren y se cierran a petición del inquilino de Palacio.

Alejandro Moreno Cárdenas terminó doblegándose ante sus acusadores quemando los hilos que lo amarraban en la Oposición. Alito no soportó los ataques y ante el desafuero que se veía venir, decidió negociar con el Presidente, vía su infalible operador, Adán Augusto López Hernández quien consiguió la rendición absoluta del ex Gobernador de los “Mclaren’s”, acusado entre otras cosas de enriquecimiento ilícito.

Hace un par de meses, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés y de lo que queda del PRD, Jesús Zambrano, daban la cara por su aliado argumentando que, desde Campeche, la Gobernadora Layda Sansores había orquestado una campaña de “desprestigio” y “persecución política” en contra del líder nacional del partido tricolor.

“A mí no me van a intimidar, no saldré del País”, decía en mayo de este año un Alejandro Moreno vigoroso, fuerte y firme, quien por aquellos meses calificaba al gobierno de López Obrador como una “dictadura corrupta que está destruyendo al País”. Cuatro meses después, ya con sus casas cateadas, denuncias formalizadas y muy avanzado su proceso de desafuero, da un revés al discurso, convocando a la unidad y a la formación de un frente por la “reconciliación de México”.

Estas muestras de cinismo sin límite, muestran de cuerpo entero al dirigente de un partido que está camino a la extinción. Alito clavó un clavito, el último clavo al ataúd del Partido Revolucionario Institucional, que, como nunca, vive una crisis interna provocada por un cisma de ruptura divisional.

Para rematar la burla, y para que a nadie le quede duda que la lucha contra la corrupción es solo el pretexto para hacer -como que se hace- justicia contra los enemigos. Inmediatamente después de la entrega incondicional de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Layda Sansores anunció que daría una tregua de dos semanas al dirigente del PRI al unir criterios legislativos entre el PRI y Morena respecto a la Guardia Nacional, reconociendo que “a lo mejor me tocó matar dos pájaros de un tiro, algo tiene de razón los que piensan de esa manera, pero ese no fue la razón fundamental, nosotros ya lo habíamos decidido”.