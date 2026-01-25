Alto propósito...

La efeméride internacional que hoy se conmemora tiene como objetivo principal destacar que la mujer dentro del concierto internacional de los organismos internacionales multilaterales tiene poca presencia a pesar de que, a nivel mundial

Dentro de las efemérides señaladas por la ONU, hay diversas temáticas a conmemorar, algunas de ellas que resultan curiosas, tales como el día internacional de las palomitas, el día sin ascensores, el de saltar charcos; así como el día del infiel, el de la torta de patatas y otros tantos más que la verdad, mueven a risa. Por supuesto, hay otros que de manera más que justificada son de honor importante su recordación, como es el caso del que hoy 25 de enero se celebra: el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo a propuesta de la Unesco.

El adjetivo multilateral, en la geometría se refiere a polígonos que tienen más de tres lados, como por ejemplo los cuadriláteros, los hexágonos o los octágonos. En otro terreno, multilateral se refiere a relaciones o acuerdos entre diferentes entidades y es tema de la diplomacia o las relaciones internacionales.

La efeméride internacional que hoy se conmemora tiene como objetivo principal destacar que la mujer dentro del concierto internacional de los organismos internacionales multilaterales tiene poca presencia a pesar de que, a nivel mundial, la paridad de género se impulsa para abrirle paso al sector femenino en el liderazgo internacional, representación que a la fecha no es notable, a pesar de que las féminas han demostrado su capacidad para encabezar entidades y dentro del entramado del multilateralismo, no es la excepción.

Si el concepto multilateral significa varios lados, me comentaba un amigo, por su naturaleza, la mujer es ideal para el campo del multilateralismo. Le paso el chascarrillo, pero efectivamente, la mujer tiene temple y capacidad para gestionar cualquier entidad, así lo ha demostrado.

Van algunos casos en los que la equidad de género no ha conquistado espacios, empezando con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cerrando con la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano.

La ONU, la que, por cierto, en la actualidad luce sin peso ni ascendencia ante el poderío de Trump, quien está marcando la pauta en la agenda mundial, está integrada por 193 países y del total de los mismos, alrededor de un treinta por ciento son representados por mujeres. En 80 años de existencia de la ONU, solo en cuatro ocasiones sus asambleas generales han sido presididas por alguna mujer y la secretaría general nunca ha sido ocupada por una fémina.

Lo señalado es todo un caso de incongruencia compositiva del ente que a nivel mundial promueve, además de la paz mundial, la igualdad entre los seres humanos.

En cuanto a nuestro país, a pesar de que la Presidenta Sheinbaum, no se cansa de afirmar que es tiempo de mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de 79 embajadas de México en el extranjero alrededor del treinta por ciento están bajo el cargo femenino y en cuanto a la SRE, entre 1911 y 2023, solo cuatro mujeres han estado a su cargo, siendo la primera Rosario Green Macías, en 1998; luego vinieron Patricia Espinoza en 2006, Claudia Ruíz Massieu en 2015 y Alicia Bárcena en 2023.

Alto propósito tiene la ONU al celebrar el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo, esperemos que lo consiga, de tal suerte, que la gestión femenina contribuya a la construcción del entendimiento entre los países y la paz mundial ¡Buen día!