Amarillismo

A propósito de la célebre publicación Alarma! (que alcanzó hace décadas tirajes nunca jamás vueltos a lograr en México), el Gus evoca esta sabrosa anécdota: “Se atribuye a Joe Pulitzer -quizá una versión apócrifa- una frase que, de cualquier modo, es muy interesante: El legendario editor increpa a un aspirante a reportero, a quien le dice: ‘Jovencito ¿Sabe usted qué hace un maniático sexual?’ El pobre muchacho, tembloroso, dice: ‘No, no... no señor, no lo sé’. Y Pulitzer le grita: ‘¡Vende periódicos, idiota!’”.