Para entender el contraste entre la anterior y la actual Unidad Antisecuestros importa revisar que al terminar la etapa del Comandante ‘Julio’ en la corporación también fue inhabilitado el personal con experiencia capacitado por instituciones federales y extranjeras, supliéndolos por elementos jóvenes y sin contar con la tecnología y operarios de alta gama. Lo bien construido durante décadas desapareció por la mentalidad de borrón y cuenta nueva.

Dos casos de empresarios privados de la libertad en menos de una semana, uno con desenlace de rescatado sano y salvo y otro que tuvo la lamentable conclusión de víctima asesinada, instan a revisar y reforzar las acciones contra este delito en cuyo combate Sinaloa fue líder durante más de dos décadas por no por contar con la eficiente Unidad Especializada Antisecuestros. Y evitar a toda costa que la delincuencia organizada diversifique su acometida criminal enfocándola al sector privado.

Yendo más allá de las correspondientes carpetas de investigación, existen dudas razonables vinculadas con el choque al interior del Cártel de Sinaloa y la posibilidad de que los secuestros sean derivación del conflicto después de que los fundadores de esta organización criminal, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, se mantuvieron al margen de actividades ajenas a la producción, distribución, venta y control de mercados de drogas ilícitas a gran escala.

Otras eventualidades serían que al ocuparse las Fuerzas Armadas y policiales en contener la gran colisión en el narco sinaloense, estén aprovechando otros modos de delincuencia para capitalizar los huecos tácticos que dejan el crimen y el Gobierno, incursionando en secuestros, robos a comercios y casas, y despojo de vehículos, por ejemplo. O bien, que sea la extorsión la que emerge pese a que el Congreso del Estado aprobó en febrero la ley para prevenir, investigar y sancionar ese delito.

El caso es que la actividad económica intensamente afectada por la llamada narcoguerra de Sinaloa resiente los estremecimientos que desde hace casi un cuarto de siglo habían atenuado después de que en 2001 el entonces Gobernador Juan Millán Lizárraga creó la UEA en respuesta a que uno de sus amigos cercanos, Ildefonso Salido Ibarra, propietario de una cadena de periódicos, fue secuestrado en 2000 y liberado tras el pago a los plagiarios de una suma millonaria.

Precisamente el éxito que registró dicha policía élite es lo que en la actualidad origina la pregunta de qué pasó con la corporación cuya mayor eficacia es anterior a 2020, año hasta el cual la dirigió el Comandante “Julio”. De allí en adelante la unidad adscrita a la Fiscalía General del Estado ha reforzado la secrecía de movimientos de personal, así como en resultados y de quienes están a cargo de la UEA.

Para entender el contraste entre la anterior y la actual Unidad Antisecuestros importa revisar que al terminar la etapa del Comandante “Julio” en la corporación también fue inhabilitado el personal con experiencia capacitado por instituciones federales y extranjeras, supliéndolos por elementos jóvenes y sin contar con la tecnología y operarios de alta gama. Lo bien construido durante décadas desapareció por la mentalidad de borrón y cuenta nueva.

La realidad transmuta hoy de aquella luz verde de períodos enteros con saldos blancos en secuestros, por rescates “impíos” o por baja incidencia, a las luces de alarma por los hechos del 24 de marzo cuando el empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar fue privado de la libertad en Culiacán por sujetos armados y liberado horas después, y el 27 del mismo mes este tipo de delincuencia actuó en Mazatlán contra Rafael Tirado Lizáraga, comerciante dueño de fruterías, quien fue encontrado sin vida el domingo.

Realmente el mejor período de la UEA fue de enero de 2005 a mayo de 2020 al dirigirla el Comandante “Julio”. Se trató de una etapa difícil por la alta comisión del delito, destacando el esclarecimiento de más del 90 por ciento de los casos con el rescate ileso de las víctimas y deteniendo con vida a los victimarios para ponerlos a disposición de la justicia. Desde dicho antecedente sería estratégico el balance, hoy, de qué pasa con la Unidad Antisecuestros y qué hacer para habilitarla y recuperarla como en sus mejores épocas.

Porque lo preocupante ahora es que han vuelto a la agenda de la protección ciudadana los pronunciamientos de la Iniciativa Privada por la afectación violenta a sus socios, siendo el caso de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que condenó el crimen que le quitó la vida a Rafael Tirado y exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a “reforzar de manera efectiva las estrategias de seguridad, garantizando las condiciones que permitan a los ciudadanos y a sectores productivos desarrollar sus actividades en un entorno de paz, legalidad y certidumbre”.

Entonces, desde aquella evidencia de pertinencia que dejó la UEA en sus primeros años de operación bien que puede fincarse la etapa presente de similar o mayor eficiencia cuando el delito del secuestro se añade a la prolongada crisis de la seguridad pública en Sinaloa.