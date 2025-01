Amenazas de Trump; retos para México

México, su gobierno, sus empresarios y la sociedad en general, tienen mucho qué hacer para defenderse de las ‘imposiciones’ que pretende el Presidente Trump, quitarse de encima los errores del régimen anterior y buscar y lograr un auténtico desarrollo económico y social de los mexicanos.

En medio de las inquietudes y aprensiones que ha suscitado la llegada al poder del nuevo Presidente de Estados Unidos, con sus desafiantes “órdenes ejecutivas”, el Gobierno de México tendría que replantearse un nuevo enfoque no sólo en las relaciones internacionales, sino en las políticas públicas expuestas por la Presidenta Sheinbaum, así como buscar desligarse de la negativa “herencia” que le dejó el ex Presidente López Obrador, quien manifestaba que “la mejor política exterior es una buena política interior”; hoy se demuestra que las políticas en lo interior influyen y afectan las relaciones internacionales. Así, una pésima política interior de “dejar hacer, dejar pasar” a los cárteles, no sólo ha perjudicado a la sociedad mexicana, sino que ha desquiciado la relación política y hasta la económica con el mayor socio comercial de México; igualmente la pésima política de “abrir las fronteras” a los migrantes de otros países para que entraran a Estados Unidos, afectó seriamente la capacidad del país para el tránsito de los miles de migrantes, su protección, mantenimiento, repatriación y en muchos casos otorgarles visas de trabajo y como ciudadanos; lo peor ha sido que esto ha ocasionado serias diferencias con el país del norte, lo que se ha agravado con la llegada del nuevo Presidente, que utilizó el asunto como “bandera” política electoral.

Todo lo anterior se nos viene encima en tiempos en los que la nueva Presidenta de México encuentra un país muy dividido, debilitado económicamente, con un desorden jurídico y con mensajes ideológicos de nacionalización y contra las empresas y la propiedad privada y todo ello, ante la próxima revisión del tratado comercial.

El Gobierno mexicano tendrá que dar marcha atrás en muchas de estas políticas y programas desfasados:

1. El Gobierno de México tendrá que abrir más su economía a la inversión extranjera, principalmente en materia energética.

2. El Gobierno de México tendrá que encontrar la manera de eficientar y reorganizar las empresas nacionales: Pemex y CFE principalmente y obtener capitales para disminuir las deudas tan costosas de esas empresas.

3. El Gobierno de México tendrá que iniciar un proceso de “desmilitarización” de empresas y procesos económicos y dedicar al Ejército a su labor de cuidar la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos contra los cárteles que ya son internacionales.

4. El Gobierno de México tendrá que “modificar” su política de migración, reforzar sus fronteras en el sur del país y llegar a acuerdos con los países centroamericanos y del Caribe.

5. El Gobierno mexicano tendrá que buscar nuevos acuerdos con Estados Unidos para la colaboración en el combate al tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas e intercambio de recursos y de información sobre cárteles y delincuencia organizada en ambos países.

6. El Gobierno de México tendrá que “abrirse” y buscar la colaboración de la Iniciativa Privada para la negociación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, pues el presidente Trump vendrá “con la espada desenvainada” contra las importaciones chinas en México y para exigir salarios equivalentes en la fabricación de las mercancías que se exportan a Estados Unidos.

7. México tendrá que “detener” el flujo migratorio de mexicanos a Norteamérica con más empleos, mejores salarios y prestaciones, así como mejores condiciones de vida.

8. México tendrá que mejorar su desarrollo tecnológico, investigación científica, competitividad, innovación y productividad.

9. México tendrá que mejorar su estructura de comunicación carretera, de ferrocarril, aeronáutica, portuaria y telecomunicación, para estimular la inversión extranjera y nacional.

10. México tendrá que mejorar mucho en cuanto al cuidado del medio ambiente, buscando cumplir con sus compromisos en los “Acuerdos de Paris”, disminuyendo la contaminación del aire, de los suelos, del agua, de los mares y playas, así como cuidando mejor sus bosques y reforestando lo perdido e igualmente controlando la basura y aguas negras, etc.

11. México tendrá que asegurar que tiene leyes que garantizan la inversión privada y un sistema fiscal exigente pero respetuoso de las leyes vigentes.

En fin, México, su gobierno, sus empresarios y la sociedad en general, tienen mucho qué hacer para defenderse de las “imposiciones” que pretende el Presidente Trump, quitarse de encima los errores del régimen anterior y buscar y lograr un auténtico desarrollo económico y social de los mexicanos.