No sorprende que el maestro Gordon Campbell, director fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, haya sido seleccionado por unanimidad del jurado para recibir el Premio Sinaloa de las Artes 2025

La música hermana y armoniza almas y cuerpos. Aristóteles dijo que la instrucción musical era fundamental para la educación de los ciudadanos, pues su disciplina contribuía a forjar el carácter, moderar las pasiones y proporcionar estabilidad moral. En “La política”, subrayó “la necesidad de que la música forme parte de la educación de los jóvenes pues contribuye, de algún modo, a la formación del carácter y del alma”.

Por eso, no sorprende que el maestro Gordon Campbell, director fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, haya sido seleccionado por unanimidad del jurado para recibir el Premio Sinaloa de las Artes 2025, pues siempre ha demostrado un entusiasta fervor por hacer amigos a través de la música, según expresó al recibir la noticia en llamada telefónica:

“Estoy muy agradecido por este momento y este reconocimiento, pero a la vez quisiera decir que cuando llegué a Sinaloa en 2001, me preguntaron qué es lo que yo quería hacer, cuál era mi propósito. Y la verdad, mi idea principal fue hacer amigos a través de la música, para la orquesta y para mí”.

Incluso, agregó (como dirigió el jueves el concierto de la OSSLA y lo volverá a hacer mañana, domingo, a las 12:30 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, con entrada libre): “Y aún anoche, trabajando con la orquesta, me hicieron sentir que estaba de vuelta en casa”.

Si usted no tuvo oportunidad de asistir el jueves al concierto, hágalo este domingo y aprovechará la oportunidad para felicitar al maestro Gordon. El programa es muy sugestivo, pues una de las obras es “Cuadros de una exposición”, de Modest Mussorgsky, pieza musical que la OSSLA interpretó hace varios años en Bellas Artes, bajo la dirección del mismo maestro Campbell.

¿Soy amigo de la música?