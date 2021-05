AMLO los hizo ganar. AMLO los puede llevar a la derrota

A juzgar por las acciones del inquilino de Palacio Nacional, las encuestas que revelan la caída electoral de Morena atinan en lo que la fotografía del momento nos dicta. Es decir, AMLO se radicaliza y se mete de lleno al proceso electoral porque ve disminuida su fuerza, lo cual implicaría no tan solo perder la mayoría en San Lázaro sino que pondría en riesgo el cambio de régimen que se propone el Presidente.

Aquí, sin duda influye el factor AMLO, sobre todo entre las clases medias y altas, y quizá en sectores populares como el pesquero, según el Diputado Osuna, quien rompe con el PT y se suma a Zamora; pero, a mi juicio, localmente lo que le está haciendo perder adeptos a Rubén Rocha es el PAS, al menos entre las clases medias, y no tan solo entre los uaseños.

A diferencia de lo que arrojaban las demoscopías al principio de las campañas, cuando a Morena se le concedía de 12 a 13 gubernaturas de 15 que están en juego, y se apostaba a que refrendaría la mayoría calificada o por lo menos la absoluta en el Congreso de la Unión, a mediados de este mes y a tres semanas de que se celebren los comicios, se le pronostican menos de seis gubernaturas y menos asientos legislativos que en la actualidad. Es decir, Morena va de más a menos, lo cual era esperable porque el uso del poder desgasta mucho; y en realidad, lo sorprendente no es que descienda Morena en preferencias, sino que, en medio de crisis de todo tipo, en primer lugar la sanitaria y la económica, no lo haya hecho antes.

Pronósticos y encuestas anteriores al accidente del 3 de mayo, prácticamente sin excepción, concluían que Morena podría no obtener la mayoría calificada, pero sí la absoluta. Esto parece que se ha invertido, aunque no es definitivo.

Posdata

No deja de sorprender que los dos principales candidatos a Gobernador de Sinaloa, o los candidatos a alcaldes de los municipios más grandes, así como los candidatos a legisladores, no le den mayor importancia a la gravísima sequía que azota a Sinaloa, la cual, nos dicen los expertos, no es ocasional, sino es, sin duda, estructural y efecto regional del cambio climático.

Lo cual es incomprensible porque las principales actividades económicas de Sinaloa, como la agricultura y el turismo, e incluso la pesca, dependen del agua. En todos los foros sobre agricultura y ganadería se debería abordar seriamente el tema. Los candidatos no lo tienen en su radar, pero hay que decírselo: ningún plan o programa para la economía de Sinaloa podrá salir avante si no se toma muy en serio el tema del agua y otros temas ambientales.

Por favor, señores candidatos, está bien que su preocupación en este momento sea cómo ganar las elecciones, pero pongan atención a lo más urgente, a lo vital, del presente y futuro inmediato de Sinaloa.