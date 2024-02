@chamanesco / Animal Político / @Pajaropolitico

En su libro ‘Gracias’, Andrés Manuel López Obrador relata cómo intervino para conducir el proceso interno en Morena y asegurar una sucesión sin alternancia en 2024; denuesta a la candidata opositora y augura el triunfo inevitable de Claudia Sheinbaum.

Partamos de una obviedad: el Presidente Andrés Manuel López Obrador no va a acepar que nadie que no sea Claudia Sheinbaum gane las elecciones del 2 de junio. Es obvio, pero no por eso menos grave.

En su libro “Gracias”, editado por Planeta, y que comenzó a circular el pasado viernes, López Obrador hace varias referencias al proceso de sucesión presidencial 2023-2024, que él mismo no le hubiera tolerado a ninguno de los presidentes en cuyos mandatos él fue candidato.

En las últimas páginas del libro, López Obrador describe su estado de ánimo en el ocaso de su sexenio y anticipa lo que, según él, será el resultado inequívoco de los comicios: “También estoy sereno y contento porque Claudia Sheinbaum, quien me ha sustituido en la dirección del movimiento de transformación, representa una auténtica garantía de que tendremos un porvenir de más justicia y más honestidad en nuestro México lindo y querido”.

AMLO deja ver que, para él, el complejo proceso electoral iniciado en septiembre -y cuyas campañas comenzarán hasta el 1 de marzo- es un mero trámite, pues el resultado ya está claro.

Alienta así la narrativa que su partido y sus simpatizantes han venido construyendo desde hace meses: la inevitabilidad del triunfo de Claudia Sheinbaum.

Es cierto: la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México aventaja a Xóchitl Gálvez por casi 20 puntos porcentuales en todas las encuestas, y Jorge Álvarez Máynez no sale del sótano de los 7 u 8 por ciento. Pero falta toda la campaña.

La certeza del Presidente -y sus seguidores- en un resultado predeterminado detona dudas importantes: ¿qué van a hacer si no gana su candidata?, ¿AMLO aceptará el resultado electoral y entregará pacíficamente la banda presidencial a la Oposición?

No parece que lo haría, a juzgar por lo que opina de la principal contrincante de su candidata, y que él se permite escribir en un libro que, probablemente, forme parte de futuros litigios electorales:

“Como nació en un pueblo de Hidalgo, pensaron que su origen sería útil para ofrecer una supuesta imagen popular, cuando en realidad es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica, social y política el país”, así describe el Presidente de la República a la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD en la página 509 de su libro.

El último capítulo del libro que, según el propio López Obrador, será el último que publique, es un diario de los últimos meses de 2023 y su “adiós” de la política. En él, hace un relato de cómo predijo que sus adversarios pondrían a Gálvez en la candidatura.

“Di a conocer en la mañanera que el supremo poder conservador, a través de Claudio X. González, decidió apoyar a Xóchitl Gálvez, una mujer que ha trabajado con ellos en puestos de diversa naturaleza: con Fox sirvió como coordinadora de los pueblos indígenas y con Peña gobernó en la entonces delegación Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos del país”, relata en su diario del 3 de julio de 2023.

En esa misma página, el Presidente vuelve a anticipar el resultado electoral del próximo 2 de junio:

“Obviamente, la gente no se deja engañar, no se traga ese anzuelo, como ya se ve, aunque la oligarquía y los medios de manipulación (SIC) se empeñen en inflarla, el globo no ha levantado ni levantará, porque en estos nuevos tiempos de transformación, el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos”.