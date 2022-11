Andrew Almazán (1)

Yo había leído de Juan Andreu Almazán (1891-1965), empresario, militar y político mexicano, candidato presidencial (supuestamente defraudado) contra el elegido por el Presidente Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, en 1940. Pero éste no es ese Andrew Almazán.

Doctor Andrew Almazán

- Médico Cirujano con Honores, por la Universidad Panamericana

- PhD Doctorado en Innovación Educativa, por el ITESM

- Master in Psychology, Harvard University

- Master in Advanced Management, Yale University

. Master in Educational Psychology of Gifted, University of Connecticut

- Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo, por el ITESM

- Maestría en Business Administration (MBA), por la EGADE ITESM

- Licenciado en Psicología, por la Universidad del Valle de México

-Certificado por Harvard University en Educación Diferenciada, y Experto en Detección y Atención en niños del Trastorno en Déficit de Atención e Hiperactividad por la Harvard Medical School.