Muchos de los nuevos morenistas fueron rivales de Morena en el proceso electoral pasado, lo cual me hizo preguntarme la razón, sin duda una continuidad política podría ser una de las respuestas de este cambio de partido.

Ya le he comentado en otras ocasiones que tengo la fortuna de dar clases y como parte de las preguntas extras tiendo a preguntar fecha de la fundación de Culiacán y muchos no la saben, algunos señalan correctamente el mes, pero no el día y tienden a adivinar cuántos años tiene de fundado. Intente hacer este ejercicio con sus padres, hijos, hermanos, abuelos y vea cuántos responden correctamente. Ojo el 29 de septiembre de 1531 fue su fundación, no se le olvide.

Debido a su 492 aniversario, el H. Gobierno de esta Ciudad ha decidido festejarlo con mas de 200 actividades recreativas (culturales y artísticas) para lo cual ha cerrado la Avenida Álvaro Obregón desde la calle Rafael Buelna hasta la calle Mariano Escobedo desde el pasado 28 de septiembre a las 16:00 horas hasta las 8:00 horas del domingo 1º de octubre, así que si ha sentido pesado el tráfico alrededor de esas calles ya sabe la razón.

La semana del 492 aniversario de Culiacán, para ser exactos el día 28 alrededor de las 20:00 horas se desató una balacera al interior de una clínica ubicada en el centro de la Ciudad, al parecer cuatro personas armadas abrieron fuego contra uno de los pacientes que había ingresado por herida de bala, derivado del hecho falleció un doctor en el fuego cruzado, así como otras personas. No abundaré sobre el tema ya que este espacio no versa (no debería) sobre hechos policiacos, lamentablemente en ocasiones es necesario hacerlo, esta semana fue un doctor haciendo su trabajo el que pierde la vida, mi más sentido pésame y pronta resignación a sus seres queridos.

Cambiando de tema y en virtud de que la semana pasada no estuvimos juntos (una disculpa), le comento que algunos connotados ex priistas y un ex panista acudieron al evento de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, donde por decir lo menos no fueron bien recibidos a pesar de que el Gobernador buscó calmar los ánimos señalando que ya no pertenecían a dichos partidos, sino que ahora apoyarían a Morena.

Muchos de los nuevos morenistas fueron rivales de Morena en el proceso electoral pasado, lo cual me hizo preguntarme la razón, sin duda una continuidad política podría ser una de las respuestas de este cambio de partido. Durante la semana me tocó escuchar a algunos morenistas señalando que incluso dentro de Morena la gente sabe quien es morenista y quien no, quienes son “de a deveras” y quienes no y que sería la ciudadanía quien decidiría a quien apoyar en las futuras encuestas para elegir cargos de elección popular, incluso se justificaba la adhesión de los nuevos morenistas señalando que el PRI en su momento jamás pensó ser derrotado en las urnas como lo fue en el 2018 y que justo para evitar ese tipo de resultados era necesario aceptar a los nuevos miembros.

Ya hemos mencionado anteriormente que es algo sui géneris nuestra vida política, no es necesario buscar mucho para ver cómo alguien que pertenece a un partido y habla mal de otro termina en el partido del cual habló mal, y no es exclusivo de algún partido en particular, sucede en todos, de rojos pasan a azules o de azules pasan a guinda y de guinda pasan a azules, luego el azul se junta con el rojo y amarillo, por lo cual el guinda busca unirse con los verdes, quienes en su momento se juntaron con los rojos, azules y amarillos.

Si uno que ya tiene sus años viendo estas alianzas “contra natura” como las han llamado algunos o “necesarias” como las llaman otros, le cuesta trabajo entenderlas, cómo estarán aquellos que apenas votarán el próximo año, que por cierto serán aquellos que nacieron en el sexenio de Felipe Calderón.

PD 1._ “Me niego a aceptar que la alianza con el PAN es el único camino que le queda al PRI”. Senador Juan Carlos Ramírez al renunciar al PRI y unirse al Verde.

PD 2._ El pasado 19 del presente con 70 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones se designó a Celia Maya García como integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

PD 3._ El pasado 27 de septiembre se abrió la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales que funcionarán durante el proceso electoral 2024 en nuestro Estado.