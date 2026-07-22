Anora, la estríper (1)

La película Anora (Estados Unidos, 2024), la dirige y escribe el director estadounidense Sean Baker. En 2025, en los Premio Óscar, gana como mejor película, dirección, montaje, guión original y mejor actriz.

En la historia, Anora Mikheeva (Mikey Madison), Ani, es una estríper de 23 años que trabaja en un club del centro de Manhattan, que también acepta clientes como acompañantes.

Vive en Brighton Beach, uno de los barrios más al sur de Brooklyn, habitado en su mayoría por rusos y otras comunidades de Europa del Este. Ani habla un ruso aceptable porque, como le dice a su nuevo cliente, su abuela nunca aprendió inglés.

Ivan Zakharov (Mark Eydelshteyn) es su nuevo cliente, le dicen Vanya, y tiene 21 años. Hijo de un magnate ruso, contrata a Ani para varios encuentros sexuales.

Ella, después de visitarlo en su casa al sur de Brooklyn, con vista al mar, le pregunta cómo es que tiene esa propiedad, él divaga y bromea en su inglés entrecortado, pero al final le dice que su padre es un hombre muy poderoso y rico de Moscú, y añade “búscalo en Google”.

Después de esos primeros encuentros, le paga 15 mil dólares para que se quede con él una semana, en Las Vegas.

Ani no se deja intimidar por el dinero, ella es una mujer de negocios, que sabe cobrar los servicios que presta. Vanya sólo quiere divertirse con sus amigos, algunos de los cuales también son hijos de magnates rusos. Vanya se enamora de Ani y le pide matrimonio. Cuando la noticia de la boda llega a los padres de Vanya en Rusia, de inmediato tramitan la anulación del matrimonio.

Los padres mandan a Toros (Karren Karagulián), guardaespaldas armenio que cuida a Vanya, que envía a sus ayudantes, Garnick (Vache Tovmasyán) e Igor (Yura Borisov), a la casa. Le informan a Vanya que sus padres lo llevarán de regreso a Rusia. Vanya huye y Ani lucha con Garnick e Igor, pero ellos la atan.

Cuando llega Toros, le da un discurso a Ani sobre la inmadurez de Vanya, confisca su anillo de bodas y le explica que no tiene bienes personales para dividir en un divorcio. Le ofrece 10 mil dólares para que acepte la anulación. Ani insiste en que ella y Vanya están enamorados, pero acepta ayudar a Toros a encontrarlo. Ani, Toros, Garnick e Igor pasan la noche conduciendo por Brooklyn en busca de Vanya. Ani lo descubre borracho, en un baile erótico de una estríper en su antiguo lugar de trabajo.

Al día siguiente, la anulación es rechazada por el Tribunal cuando se ve que Ani y Vanya se casaron en Nevada. Galina (Darya Ekamasova), la madre de Vanya, ordena al grupo que vuele a Las Vegas. En el aeropuerto, Ani se presenta a los padres de Vanya en ruso, pero Galina desprecia a Ani. Vanya cede ante sus padres y exige que Ani acepte la anulación. Ani, amenaza a Vanya de pasar por un largo proceso de divorcio, pero la madre la amenaza con destruir su vida si lo intenta.

Ani reconoce la inmadurez de Vanya y el poder de su familia, y acepta la anulación. Después de firmar los papeles, Igor sugiere que Vanya se disculpe con Ani, pero Galina insiste en que su hijo no se disculpa con nadie. Pasan una última noche en la mansión de los Zakharov. Por la mañana Igor lleva a Ani a su casa y le da el dinero que Toros le prometió. En el coche, le devuelve el anillo de bodas.