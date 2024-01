gcalles@tec.mx

A media semana se conocerá la decisión de política de la autoridad monetaria estadounidense, de la cual se espera que mantenga sin cambios la tasa de interés, pero será relevante el tono del comunicado y la conferencia de prensa del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva para Asia y América, aunque mixta para Europa. Los principales índices bursátiles estadounidenses finalizaron la sesión del lunes con ganancias y nuevos niveles históricos, en medio de una sesión de poca información, pero a la espera de importantes publicaciones para los siguientes días. El Dow Jones subió por tercera ocasión consecutiva, mientras que el Nasdaq y SP500 hilaron su séptima alza en ocho días de intercambios. Además, el Dow y SP500 renovaron sus máximos históricos.

Con una agenda económica vacía, los inversionistas incorporaron que Evergrande Group, el gigante inmobiliario chino que hace unos años levantó preocupaciones sobre la salud económica de su país, fue declarado en liquidación, de acuerdo con medios. Los operadores también posicionaron sus portafolios de cara a la publicación de la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal de este año, que será dada a conocer el próximo miércoles. Aunque no se esperan movimientos de tasas de interés, el mercado buscará pistas sobre la visión del Banco central en cuanto a cuándo podrían iniciar los recortes de tasa y a qué velocidad podrían suceder.

Por otro lado, los inversores recibirán información relevante como las ofertas laborales, la nómina privada y la nómina no agrícola estadounidense, a la espera de una relajación del mercado laboral que no dificulte el control de la inflación. En el ámbito corporativo la semana estará llena de reportes trimestrales relevantes. Las cifras de empleo de Estados Unidos para enero se publicarán el viernes, con los economistas esperando 180 mil nuevos puestos en nómina no agrícola, contra 216 mil observados en diciembre, aunado a un ligero aumento en la tasa de desempleo, del 3.7 al 3.8 por ciento.

En México, las bolsas de valores finalizaron la jornada del lunes al alza, dando continuidad al tono con el que cerraron la semana pasada, de cara a una importante semana de datos internacionales. Los indicadores hilaron su tercera alza consecutiva, donde luego de tocar la semana pasada su peor nivel en cinco semanas, ahora las canastas accionarias mexicanas marcaron su puntaje más alto en casi un mes. Con una agenda vacía, los inversionistas se tomaron posiciones de cara a datos que serán publicados los siguientes días.

Esta semana se dará a conocer en nuestro país la primera lectura del desempeño económico del cuarto trimestre de 2023, la encuesta de expectativas de Banco de México y el índice manufacturero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Probablemente a lo que el mercado estará más atento es a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de la Unión Americana este miércoles, en la que no se esperan movimientos, pero podría haber pistas sobre visualización de la ruta de relajación de medidas monetarias.

En temas energéticos, tenemos que los precios del petróleo frenaron tres días de ganancias, después de que misiles lanzados por militantes respaldados por Irán mataran a tropas estadounidenses en Jordania el fin de semana. Así, el precio del contrato de febrero del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, perdió 1.23 dólares para colocarse en 76.78 dólares, mientras que el precio contrato de marzo del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, bajó 1.15 dólares para cotizarse en 82.40 dólares por barril. De esta manera, ambos referentes cayeron por primera vez en cuatro sesiones.

Este domingo tres miembros del servicio estadounidense murieron y otros más resultaron heridos en un ataque aéreo no tripulado contra fuerzas estacionadas en un puesto avanzado en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria, de acuerdo con un reporte de la Casa Blanca. El ataque marcó una escalada en Medio Oriente, donde aumentaron las tensiones después de que Israel declaró la guerra al grupo militante palestino Hamas, luego de un ataque terrorista sin precedentes el 7 de octubre hacia territorio israelí.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la primera jornada de la semana con pérdidas, mientras que los inversionistas se alistaron a la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal del próximo miércoles. De acuerdo con los registros del Banco de México, la moneda azteca cerró en 17.22 pesos por dólar en su modalidad interbancaria, una pérdida de poco más de 7 centavos respecto al cierre previo del viernes. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó ligeramente para colocarse en 103.48 unidades.

