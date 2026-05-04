Con luto en el corazón recibimos la noticia del asesinato de Andrey Padilla Palafox, joven de 35 años (los cuales cumpliría este 5 de mayo) que se distinguió por su espíritu alegre, bondadoso, positivo y propositivo

Con luto en el corazón recibimos la noticia del asesinato de Andrey Padilla Palafox, joven de 35 años (los cuales cumpliría este 5 de mayo) que se distinguió por su espíritu alegre, bondadoso, positivo y propositivo.

Tuve el honor de ser su maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. Se distinguió siempre por su atención, compañerismo y participación dentro y fuera del aula de clase, obteniendo con relevantes calificaciones la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.

Su brillantez académica le llevó a convertirse en escritor y maestro en la ETI 90, donde sobresalió por su humanismo, y por enseñar a pensar y conquistar un pensamiento crítico entre los jóvenes.

Ofreció muestra prematura de su talento como escritor dando a luz varios libros. Uno de los que más trascendió fue Bejita, el cual fue presentado en la Feria del Libro de Culiacán en 2023. Se trata de la historia de una pequeña oveja que se pierde en la selva, siendo acosada y perseguida por multitud de animales depredadores que se disputan ese apetitoso manjar. Es tanto el escándalo y confusión que se suscitan, que corresponde al rey león tomar la decisión de qué animal es primero en tiempo y derecho.

Existen muchas alegorías repecto a las ovejas, y es claro que Andrey las conocía a la perfección, pues participó activamente en la 22va. Iglesia Apostólica de Culiacán, desempeñando el ministerio de Ujier. De seguro recordaba la cita del profeta Isaías (53,7), donde se habla del siervo sufriente que es llevado al matadero sin abrir la boca ante sus trasquiladores.

Esperemos que el sacrificio de Andrey no sea en vano; que Jesús, Buen Pastor (Jn 10, 1-39), lo conduzca hasta la morada eterna y continúe apacentando a sus ovejas.

¿Cuido a las ovejas?