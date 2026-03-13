Se trata de las primeras señales tangibles del plan de reactivación a implementar por los gobiernos federal, estatal y municipales para que en cuanto lo permita el cese de hostilidades de la llamada narcoguerra ocurra la fase inmediata de restaurar los daños cuantiosos que hay en sectores sociales y económicos, operando el Estado como acelerador

Las acciones para incluir a Culiacán y Mazatlán en el programa Territorios de Paz, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, vienen en el mismo sentido en el cual las estadísticas delictivas y la percepción ciudadana denotan el inicio del proceso de recuperación de seguridad pública, aún no como la que necesitamos los sinaloenses pero sí aliciente en la expectativa de tranquilidad y legalidad después de 18 meses de violencia secuenciada.

Se trata de las primeras señales tangibles del plan de reactivación a implementar por los gobiernos federal, estatal y municipales para que en cuanto lo permita el cese de hostilidades de la llamada narcoguerra ocurra la fase inmediata de restaurar los daños cuantiosos que hay en sectores sociales y económicos, operando el Estado como acelerador.

Puede ser que el prolongado trance de la violencia haya averiado también la capacidad colectiva en favor del optimismo. A nadie se le acuse de caer en tal incertidumbre porque la rehabilitación de la confianza será con base a los hechos que sucedan y no por las promesas expedidas. Es normal que la credibilidad sea otra de las damnificadas de la atrocidad padecida.

Durante la agenda que la Presidenta Claudia Sheinbaum desarrolló en Sinaloa el 27 y 28 de febrero, el Gobernador Rubén Rocha Moya le solicitó tales apoyos para salir rápido de las consecuencias que deja el conflicto criminal y logró también que la Mandataria federal sostuviera reuniones estratégicas con los sectores empresarial, agrícola y el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, entre otras.

Tal vez dicha verificación vivencial de la situación aplicó para que a las horas fueran concretadas las respuestas, por ejemplo, a la actividad turística que revisa la estrategia de recuperación; los productores de maíz que se aproximan a un solución tripartita entre gobierno, industriales y agricultores, a la vez que el Rector Madueña lleva casi toda la semana en la Ciudad de México afinando los acuerdos. Los avances, vinculados o inconexos, están a la vista paralelamente a los días recientes de baja comisión de homicidios dolosos, que ojalá sean sostenidos.

Sin embargo, las señales más importantes provienen de la asistencia de los ediles de Culiacán y Mazatlán, Juan de Dios Gámez Mendívil y Estrella Palacios Domínguez, a la reunión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que encabezó Sheinbaum el martes en Palacio Nacional. El eje del encuentro fue la ayuda a municipios que son afectados por la violencia y con repercusiones generalizadas.

Les fue bien ambos o mejor dicho le fue mejor a Sinaloa al tratarse de sacar adelante a los dos grandes polos de desarrollo diezmados por la inseguridad. Gámez Mendívil trajo recursos federales para realizar obras de promoción del deporte, salud, educación y cultura, puntales indiscutibles de la construcción de paz positiva. Entre la nueva infraestructura aprobada está el Centro Comunitario “México Imparable”, un plantel de Bachillerato Tecnológico y ocho canchas de futbol con pasto sintético que se agregan a las 25 ya instaladas.

El Alcalde Gámez se emocionó al sentir, dijo, la solidaridad nacional que no deja solo a Culiacán en las tareas de pacificación y reconstrucción del tejido social. “Para nosotros ha sido importante saber que nunca hemos estado solos. Saber que contamos con el respaldo y acompañamiento del Gabinete de Seguridad en todo momento en la construcción de la paz, pero también con los planes de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien siempre nos ha considerado con sus programas de atención a las causas, que es fundamental”, expresó.

Por su parte, Estrella Palacios también logró para Mazatlán un Centro Comunitario del Bienestar, inversión pública para alumbrado público y bacheo, el respaldo a los “Senderos de Paz” que la Alcaldesa concreta desde hace meses, y la reunión con funcionarios de seguridad pública y Secretaría de Turismo federal para afinar medidas de protección a habitantes y visitantes. “Estamos muy contentos de que nos hayan invitado con nuestra Presidenta y su Gabinete porque pudimos estar participando de todas las necesidades que se tienen en cada municipio y que vamos a recibir apoyos directos del Gobierno federal para atenderlas”, consideró.

Analizado con visión positiva, todo lo ocurrido en los días posteriores a la estancia de Sheinbaum en Mazatlán, San Ignacio y Culiacán estructura el pertinente signo de ánimo relacionado con la demanda que durante año y medio de narcoguerra planteó la sociedad en lo referente a la intervención en Sinaloa de los gobiernos federal y estatal para levantar lo que la fuerza delincuencial derribó.

Lo otro, de si estamos o no en labor de posguerra, lo definirá el comportamiento sostenido de la violencia acoplado o desvinculado con la renaciente ilusión por la paz en un pueblo también devastado por la desesperanza.